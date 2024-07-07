老戲骨更是作家！陳慕義3件事：學霸竟被台大二一意外踏入演藝圈
電影《老狐狸》於2024台北電影獎頒獎典禮拿下最大獎項「最佳劇情長片」，片中演員陳慕義上台時直言，「《老狐狸》這個片子得了一堆獎，除了演員沒得半個獎以外，全部都得了一堆獎，滿奇怪的。」一向直率敢言的他今（7）日再發文砲轟導演蕭雅全，而陳慕義其實大有來頭，為此，《Nownews今日新聞》整理了陳慕義的三件事，讓讀者好好瞭解這位老戲骨。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳慕義的演技彷彿是刻入骨子裡，演什麼就是什麼，這也跟他個人的人生經驗有關，陳慕義過去曾做過節目企劃、電台主持等等，還經商過，甚至當起計程車司機，聽乘客分享的各種精彩故事，陳慕義曾透露，在開計程車時都會用水桶裝鈔票，這對他來說很有成就感，這些經驗都讓他的演技更加自然生動。
陳慕義除了擁有精湛演技，還念過台大、北藝大，過去他曾分享，原本是台大歷史系，但因為發現外文系很多美女因此轉系，還拿下了書卷獎，然而他卻因為沈迷玩橄欖球、撞球，導致課業被二一，轉而去唸北藝大戲劇系，和金智娟、羅北安等人是同期同學，他也因此有機會踏入演藝圈。
才華洋溢的陳慕義是演員，同時也是編劇，曾抱回了行政新聞局、台灣文學獎的3座劇本類相關獎項，其中劇本〈請勿犧牲愛情〉還被比喻為「戲劇界的海角七號」，不僅如此，充滿文采的他還是作家，出版過《台灣胡撇仔戲：陳慕義劇本三種》，在書中以劇本的方式感受人物魅力。