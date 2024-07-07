鄭文燦「辦事不力」退回500萬 凌濤：集團若得逞將暴賺57億
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦驚傳涉貪遭聲押，桃園地院昨天下午裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。對此，桃園市議員凌濤直指，鄭文燦捲入的收賄貪污案件關鍵，是華亞科學園區外的一筆9.5公頃農業用地，無法適用「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，於是集團行賄希望過關，然而鄭市府辦不成，於是把贓款500萬退回，「集團若得逞將暴賺57.47億！」
記者林怡昕／台北報導
凌濤直指，如果以目前工五擴大工業區範圍內農地(龜山區體大段)及華亞工業區土地(龜山區華亞段)、住宅區(龜山區善捷段) 價格作為實際參考依據。依市價預估。「擴大工業區農地龜山區-體大段，近年買賣平均價格最高為10萬/坪」、「工業區龜山區-華亞段內近兩年買賣價格平均為30萬/坪」。
凌濤直言，若當時賄賂鄭文燦的集團得逞，又是一起天大的圖利案件，9.5公頃土地，這2萬8737坪利潤將達到57.47億。
凌濤質疑，除了八德農地案、觀音草漯案，還有多少像華亞工業區的案一樣，試圖從土地變更賺取暴利的？青年朋友買房揹貸款一輩子，這些炒地集團每每賺取暴利，原來都是這些高官在守護？市民能不生氣嗎？