一堆人行李箱束帶綁錯！「這綁法」可癱瘓機場　地勤勸：最好別用

熱到發紅！6月全台均溫創「歷史第4熱」　7月中旬恐有颱風生成

▲6月中旬開始極端高溫頻傳，據氣象署統計，今年6月全台平均氣溫攝氏28.7度，創下1950年以來「同期第4暖」的紀錄。（圖／記者陳明安攝）
▲6月中旬開始極端高溫頻傳，據氣象署統計，今年6月全台平均氣溫攝氏28.7度，創下1950年以來「同期第4暖」的紀錄。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣今年的夏天真的熱！從6月中旬開始極端高溫頻傳，中央氣象署指出，全台11平地測站的「平均氣溫」來到攝氏28.7度，創下1950年以來「同期第4暖」的紀錄，降雨量也比歷年平均少了將近4成，預估7月未來的2週還是高溫炎熱、午後雷陣雨天氣為主，7月中旬至下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動的發展訊號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月就飆40度　平均氣溫創歷史第4熱

回顧6月天氣，大約在中旬時民眾就有明顯「夏天來了」的感受，6月15日在台東太麻里就因焚風關係，飆出攝氏40度的極端高溫，氣象署表示，6月平地11測站的平均氣溫為攝氏28.7度，比氣候平均值的攝氏28度高了0.7度，成為1950年以來，同期第4暖的平均氣溫，而6月上旬台灣主要受鋒面及東北風影響，將整體平均氣溫拉低。

而在「日照時數」部分，6月平地11測站平均為168.9小時，氣候平均值則是175.8 小時，「全台偏少至正常，僅台南、成功及台東站偏多」，鞍部站則達同期第5少。

▲6月氣溫創歷年同期第4熱，梅雨情況不如預期也導致雨量較少。（圖／中央氣象署提供）
▲6月氣溫創歷年同期第4熱，梅雨情況不如預期也導致雨量較少。（圖／中央氣象署提供）
6月雨量正常偏少　午後雷雨比梅雨還有感

5、6月是台灣的梅雨季，不過今年的梅雨季結束偏早，且梅雨鋒面帶來的雨量也不算多，對民眾來說，反而是進入夏季的「午後雷陣雨」更加有感，氣象署統計，6月平地11測站雨量平均161.8 毫米，氣候平均值則是259.9毫米，全台偏少雨為主，只達到氣候值的6成，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常。

氣象署說明，除月初受鋒面影響，全台有雨外，6月其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主；「降雨日數」方面，6月平地11測站平均為12天，氣候平均值則是13.2天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少，宜蘭站達同期第5少，雨量、降雨日數偏少，主要都和梅雨偏少有較直接關係。


「冷心低壓」逼近台灣！午後雷雨下到晚上　今明3地區小心豪大雨

天氣預報／37°C烈陽烤蕃薯！台北等9縣市高溫示警　大雷雨熱區曝

明起午後雨威力升級！下週天氣一圖看　「這2天」不定時雷雨最劇

小暑高雄、屏東恐飆38度！新北三峽全台第2高溫　17縣市高溫警報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生