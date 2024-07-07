熱到發紅！6月全台均溫創「歷史第4熱」　7月中旬恐有颱風生成

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回顧6月天氣，大約在中旬時民眾就有明顯「夏天來了」的感受，6月15日在台東太麻里就因焚風關係，飆出攝氏40度的極端高溫，氣象署表示，6月平地11測站的平均氣溫為攝氏28.7度，比氣候平均值的攝氏28度高了0.7度，成為1950年以來，同期第4暖的平均氣溫，而6月上旬台灣主要受鋒面及東北風影響，將整體平均氣溫拉低。
而在「日照時數」部分，6月平地11測站平均為168.9小時，氣候平均值則是175.8 小時，「全台偏少至正常，僅台南、成功及台東站偏多」，鞍部站則達同期第5少。
6月雨量正常偏少 午後雷雨比梅雨還有感
5、6月是台灣的梅雨季，不過今年的梅雨季結束偏早，且梅雨鋒面帶來的雨量也不算多，對民眾來說，反而是進入夏季的「午後雷陣雨」更加有感，氣象署統計，6月平地11測站雨量平均161.8 毫米，氣候平均值則是259.9毫米，全台偏少雨為主，只達到氣候值的6成，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常。
氣象署說明，除月初受鋒面影響，全台有雨外，6月其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主；「降雨日數」方面，6月平地11測站平均為12天，氣候平均值則是13.2天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少，宜蘭站達同期第5少，雨量、降雨日數偏少，主要都和梅雨偏少有較直接關係。