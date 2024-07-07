棒球啦啦隊誰最紅？林襄自然不做作奪冠　一粒緊追、李多慧排第三

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於「中職啦啦隊成員」話題的網路聲量表現。可發現最受眾人關注的是「小龍女」林襄，以2.3萬則討論穩居冠軍。在加盟味全龍啦啦隊後，與李多慧「夢幻同框」讓不少粉絲叫好。
林襄自出道以來，不斷被黑粉開酸動刀、整形、隆乳，對此林襄也親自在Threads上正面回應「進化論」，高EQ說「世上沒有醜女人」。而林襄不只外型亮麗，自然不做作的個性也收穫一票粉絲。
記者曾偶遇正在錄音的林襄，當時錄音間人少、且當下也未表明媒體身分，沒想到林襄對自己相當高標準，自認沒唱好而黯然落淚，還帶淚開朗的說：「可不可以再錄一次。」讓人留下深刻印象。林襄在節目上玩遊戲做效果扮醜也是相當盡力，即使批評聲量兇猛，但能走到今日可見仍有一定實力。
一粒表情有練過！讓全場嗨成「粒寶樂園」
而台鋼雄鷹旗下的「Wing Stars」隊員一粒，以2.2萬則討論緊追在後，因一首葉保弟應援曲暴紅，有著高學歷、超仙氣質的一粒，急速成為新一代的啦啦隊女神，讓每次比賽都成為「粒寶樂園」，粉絲大讚一粒「表情有練過」，認為同樣的舞蹈動作跳起來，旁人表情就沒無法如此電人，尤其是葉保弟應援曲，還是一粒跳起來最好看。
李多慧甜度無法擋 跳舞被封「中職最強」
受封「中職最大咖」的李多慧，討論聲量位居第3名。憑藉超群的舞力與熱情洋溢的可愛表情紅遍台灣，不光廣告代言接到手軟，更上傳個人單曲《Nevertheless》，企圖跨足演藝圈、影視圈。今年擔任味全龍啦啦隊雙隊長之一，被不少粉絲盛讚：「舞蹈始終是她的強項，無人匹敵」、「她跳舞真的還是中職最強」，而李多慧首次嘗試編舞「蕾絲蒙眼」，雖然出現太情色的批判聲，但也有人稱讚「讓小龍女上升了不少層次」。
近3個月中職啦啦隊聲量排行
第1名：林襄（2萬3325則）
第2名：一粒（2萬2215則）
第3名：李多慧（7500則）
第4名：籃籃（6610則）
第5名：峮峮（6141則）
第6名：小映（3455則）
第7名：十元（1717則）
第8名：慈妹（1677則）