蔡阿嘎秀「A合約」苦笑：這也會過？同框超正會計：廠商心臟滿大
資深百萬YouTuber蔡阿嘎日前終於證實元老員工蘿拉被開除的真相，是利用AB合約詐財，不法獲利高達8位數，蔡阿嘎事隔近一個月才發影片解釋，是希望大家情緒都緩和下來再來跟合作廠商解釋，他也不時會利用這件事自嘲，甚至當成靈感，日前在社群平台拿著AB合約同框會計鴨鴨，苦笑說，「這個腳本竟然會過，廠商心臟也是滿大顆的。」
記者李欣容／台北報導
蔡阿嘎在社群平台PO出一張同框會計鴨鴨的照片，只見他手裡拿著寫上「A」字的紙袋，鴨鴨則是拿著B，但他的部分用黑白處理，蔡阿嘎幽默寫下，「這個腳本竟然會過，廠商心臟也是滿大顆的。」不只是他拿來當成靈感，部分廠商和粉絲也都很喜歡他自嘲方式。許多人留言，「這是流量密碼」、「會嗎，這不是就是廠商要的流量密碼」、「我是廠商，一定請你配AB優酪乳」。
蔡阿嘎上個月突然發布聲明，宣布開除任職10年以上的元老「蘿拉」，指控她有不法的行為，造成公司重大損失，就有網友在Threads發文，聲稱蘿拉幾年前曾與她的丈夫簽租約，並坦言對蘿拉的印象就是「豪爽姐」，不僅家中精品滿滿，還表示蘿拉過去曾大方贈送整箱公關品給他們。
蔡阿嘎事隔一個月也拍影片正式說明，蘿拉最主要就是以AB合約的手法欺騙廠商，A走高達8位數的金錢，引起社會關注。然而也在影片發出後，蔡阿嘎也在社群同步宣布，「前員工耶嫩」正式簽約回鍋，來擔任新業務窗口的角色。