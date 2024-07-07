高雄豪宅衣櫃藏屍案！犯案凶器疑為皮帶 男慘遭抽打凌虐致死
本月6日下午，高雄鼓山區美術館豪宅，發生衣櫃藏屍命案，22歲陳姓男子與38歲許姓男子，疑似因詐團黑吃黑爆糾紛，陳男將許男打死後藏屍衣櫃，直到陳母驚覺兒子有異狀，詢問之下才得知發生命案，前往派出所報案，全案因此曝光。而警方初步調查，陳男疑似用皮帶抽打許男凌虐致死，目前已將查扣的皮帶送驗，詳細案情還需進一步釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男犯案後精神恍惚，陳母驚覺兒子有異狀，詢問之下得知衣櫃藏屍，苦勸兒子自首遭拒，隨即前往派出所報案。陳男落網後，供稱胞姊也是共犯，於現場協助藏屍，警方獲報後，已循線逮捕陳男姊姊、其男友、1名男姓友人到案。
陳男供稱，與許男之間有數10萬元的債務糾紛，但陳男與許男均為詐團車手，警方懷疑恐是黑吃黑爆糾紛。許男為躲避債務，約2、3周前入住陳男家，未料卻遭陳男打死，遺體上發現許多毆打傷痕。警方發現，死者遺體遭清洗後放入收納袋，認為陳男1人難以做到，研判可能還有共犯，目前警方逮捕陳男及陳男姊姊4人到案，全案持續擴大偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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