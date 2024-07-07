內幕／鄭文燦出事引宮鬥聯想　黨內人士驚：看到賴清德出手很訝異

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德接任黨主席 強勢作風黨內有雜音
賴清德上任黨主席後，大刀闊斧地整頓民進黨，率先處理黨內黑金、學倫問題，向來作風強勢的賴清德，動作之大、力道猛烈，也被外界視為是向派系「開刀」，黨內不滿情緒油然而生。
鄭文燦涉貪案曝光後，府院黨在第一時間均表態勿枉勿縱，賴清德隨後也說出重話，強調不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱；他並表示，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，及回應人民深刻的期待。
「看到賴清德出手很訝異！」黨政人士直言，大家都不了解司法偵辦中的案子，沒人會反對檢調對案子「勿枉勿縱」，但有必要踢一下嗎？讓外界感覺殺氣騰騰樣子，這對同黨乃至同派系的人，都不是好事。
該人士感嘆，賴清德在選舉時，不分派系都挺他，選完卻唯舞獨尊、殺氣騰騰，這對民進黨而言，恐會出現寒蟬效應，總統擁有權力，但問題是如何團結黨，才是大家的福氣；他提到，賴清德的強勢作法，未來可能會出現反作用力，對內部是這種處理方式，會讓同黨人覺得沒有信任感，最終賴只能用全力拉攏別人。
陳亭妃、鄭文燦「信賴」感不足 相繼出事
為台南市長之爭，陳亭妃在台南與賴系有所競逐，這回為了拚中常委，不惜與正國會對槓；鄭文燦是前總統蔡英文愛將，還曾在2019年「蔡賴之爭」挺蔡，據傳海基會董事長人選上，賴清德一開始屬意無黨籍前監委吳豐山，未料，蔡英文突出手，向賴提出建言，最終才在最後一刻，將鄭延攬至團隊中。
在民進黨721全代會時機敏感前夕，陳亭妃被所屬的正國會開鍘，再加上鄭文燦捲入涉貪疑雲，2人接連「出事」，巧妙的是，2人共同點均是「信賴」感不足，一名非新系的黨內人士坦言，這確實會引起外界揣測，但或許這就是賴的個性，認為「對就是對、錯就是錯」。
駁派系鬥爭！黨內認為鄭文燦應下台
鄭文燦雖是新潮流要角，但個性圓融，不分派系都與他友好，事情爆發後，讓黨內相當震驚，黨內人士感嘆，或許鄭文燦人人好的特質，也因此招禍；雖然該案已500萬元交保、檢調偵辦中，鄭文燦也強調從政後不貪不取、會捍衛清白，但黨內仍憂心該案會衝擊民進黨。
一名民代直言，鄭文燦未來將面臨長遠的官司，不論判決結果如何，對社會觀感都不好，且只會讓老百姓認為「藍綠都一樣」，因此鄭文燦應先辭職、優先處理官司較妥當；面對在野黨要求鄭文燦請辭，新系立委許智傑也認為，海基會董事長需要一位政治色彩較不鮮明的人選來擔任，相信賴清德會做出最好的決定。
對於外界指鄭文燦案是黨內鬥爭說法，有新系人士分析，目前賴清德而言，應是政權穩定最重要，沒必要在這時間點上節外生枝；民進黨人士也說，被指黨內鬥爭是無稽之談，若有曾是民進黨籍的首長涉案，這將傷害民進黨整體形象，目前全案偵辦中，希望司法盡快釐清事實真相。
更多「鄭文燦涉貪震驚政壇」相關新聞。