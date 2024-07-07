鄭文燦交保500萬用這面額的紙鈔！店家常拒收、真正用途曝光

內幕／鄭文燦出事引宮鬥聯想　黨內人士驚：看到賴清德出手很訝異

▲涉貪遭裁定500萬交保，海基會董事長鄭文燦面帶微笑離開桃園地方法院。（圖／記者陳明中攝，2024.07.06）
▲涉貪遭裁定500萬交保，海基會董事長鄭文燦面帶微笑離開桃園地方法院。（圖／記者陳明中攝，2024.07.06）

記者陳佩君／台北報導

海峽交流基金會董事長鄭文燦涉貪，桃園地方法院昨（6）日裁定以新台幣500萬元交保。在野黨及部分名嘴紛紛將矛頭指向總統賴清德的「黨內宮鬥」，雖然黨內不分派系私下否認傳言，但在民進黨全代會前夕及民進黨立委陳亭妃被正國會開鍘之際爆出此事，仍不免引起外界聯想；此外，賴清德對該案態度上，也傳出黨內有雜音，一名黨政人士直呼，「看到賴清德出手很訝異！」憂心未來民進黨恐會出現寒蟬效應。

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鄭文燦上任才1個多月，昨天卻傳出捲入涉貪案，而被桃園地檢署帶走，恰巧的是，昨天又是鄭文燦生日，增添戲劇張力，外界紛紛指向為黨內內鬥，相關輿論也在黨內掀起討論。

賴清德接任黨主席　強勢作風黨內有雜音

賴清德上任黨主席後，大刀闊斧地整頓民進黨，率先處理黨內黑金、學倫問題，向來作風強勢的賴清德，動作之大、力道猛烈，也被外界視為是向派系「開刀」，黨內不滿情緒油然而生。

鄭文燦涉貪案曝光後，府院黨在第一時間均表態勿枉勿縱，賴清德隨後也說出重話，強調不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱；他並表示，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，及回應人民深刻的期待。

「看到賴清德出手很訝異！」黨政人士直言，大家都不了解司法偵辦中的案子，沒人會反對檢調對案子「勿枉勿縱」，但有必要踢一下嗎？讓外界感覺殺氣騰騰樣子，這對同黨乃至同派系的人，都不是好事。

該人士感嘆，賴清德在選舉時，不分派系都挺他，選完卻唯舞獨尊、殺氣騰騰，這對民進黨而言，恐會出現寒蟬效應，總統擁有權力，但問題是如何團結黨，才是大家的福氣；他提到，賴清德的強勢作法，未來可能會出現反作用力，對內部是這種處理方式，會讓同黨人覺得沒有信任感，最終賴只能用全力拉攏別人。

陳亭妃、鄭文燦「信賴」感不足　相繼出事

為台南市長之爭，陳亭妃在台南與賴系有所競逐，這回為了拚中常委，不惜與正國會對槓；鄭文燦是前總統蔡英文愛將，還曾在2019年「蔡賴之爭」挺蔡，據傳海基會董事長人選上，賴清德一開始屬意無黨籍前監委吳豐山，未料，蔡英文突出手，向賴提出建言，最終才在最後一刻，將鄭延攬至團隊中。

在民進黨721全代會時機敏感前夕，陳亭妃被所屬的正國會開鍘，再加上鄭文燦捲入涉貪疑雲，2人接連「出事」，巧妙的是，2人共同點均是「信賴」感不足，一名非新系的黨內人士坦言，這確實會引起外界揣測，但或許這就是賴的個性，認為「對就是對、錯就是錯」。

▲立法院總質詢風波釀雙姝對立，王鴻薇批說謊...陳亭妃回嗆潑婦罵街。（圖／資料照片）
▲民進黨立委陳亭妃。（圖／資料照片）
駁派系鬥爭！黨內認為鄭文燦應下台　

鄭文燦雖是新潮流要角，但個性圓融，不分派系都與他友好，事情爆發後，讓黨內相當震驚，黨內人士感嘆，或許鄭文燦人人好的特質，也因此招禍；雖然該案已500萬元交保、檢調偵辦中，鄭文燦也強調從政後不貪不取、會捍衛清白，但黨內仍憂心該案會衝擊民進黨。

一名民代直言，鄭文燦未來將面臨長遠的官司，不論判決結果如何，對社會觀感都不好，且只會讓老百姓認為「藍綠都一樣」，因此鄭文燦應先辭職、優先處理官司較妥當；面對在野黨要求鄭文燦請辭，新系立委許智傑也認為，海基會董事長需要一位政治色彩較不鮮明的人選來擔任，相信賴清德會做出最好的決定。

對於外界指鄭文燦案是黨內鬥爭說法，有新系人士分析，目前賴清德而言，應是政權穩定最重要，沒必要在這時間點上節外生枝；民進黨人士也說，被指黨內鬥爭是無稽之談，若有曾是民進黨籍的首長涉案，這將傷害民進黨整體形象，目前全案偵辦中，希望司法盡快釐清事實真相。

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）
▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌在擔任桃園市長期間，在華亞科技園區土地擴大案中收受賄賂，遭桃園地檢署聲押後裁定500萬元交保。（圖／NOWnews製作）

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