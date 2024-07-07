蘿拉不回應「廠商不敢聯絡蔡阿嘎」！專業人士分析原因：太尷尬了
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月突發表律師聲明，宣布解雇元老級員工蘿拉，原因為蘿拉涉及不法行為。事隔一個月，4日蔡阿嘎拍片說明原因，蘿拉做了「AB合約」欺騙廠商和蔡阿嘎，有許多人問「窗口不回應為什麼不直接私訊蔡阿嘎或二伯？」Threads上有專業人士解答，釣出蔡阿嘎回應表示認同。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎日前公開蘿拉惡行，表示她利用「AB合約」欺騙廠商，說蔡阿嘎有兩家公司，把金額拆兩半後，合約分開寫、分開匯款就合法，但其實全是騙局；而許多廠商控訴蘿拉不讀不回，蔡阿嘎也大膽猜測，因為那些廠商不想分成兩份合約，才被蘿拉拒絕往來。對此，二伯直言，「她可能抱著僥倖的心態，（覺得）我們不會跟廠商一家一家核對跟確認」，但最終仍東窗事發。
有網友不解發問「窗口不回應為什麼不直接私訊蔡阿嘎或二伯？」Threads上有相關行業的網友針對此事解答，「不管是直接email聯繫網紅，或是透過公關公司找網紅，被婉拒不外乎就是碰軟釘子、暫時不合作、冷回應，甚至洽談後（未簽約）收了產品不回應的。」原PO也透露廠商的想法，「身為廠商端，真的只會覺得，我們的產品不夠好，網紅才會不喜歡、沒反應，真的不會去想說窗口的問題。」也更不可能私訊網紅質問，「我們公司、產品哪裡不夠好？你為什麼不回應？」讓局面變得尷尬。
貼文底下釣出蔡阿嘎回應「確實」，不少網友也紛紛表示，「不是，有窗口當然是對窗口，直接找負責人算是越權欸」、「一般公司行號業務不理你通常也不會跑去找老闆吧」、「所以窗口還是不能獨大單一，必須要多工。謝謝上了一課」、「有人說曾私訊二伯想合作，二伯回應是要尊重窗口，請跟窗口洽談，真的去洽談窗口石沉大海後，就也沒再回頭找二伯，我想大部分人是如你所說，不太會厚臉皮死纏爛打吧。」