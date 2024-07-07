女優太正被封「顏值天花板」！遭酸民攻擊身材暴走：怎麼能不在意
22歲AV女優宮下玲奈擁有亮眼外型，被譽為「顏值天花板」，出道以來受到高度關注，她經常會在社群平台上和大家分享日常，被酸民攻擊身材也會正面回擊，直率個性受到喜愛，但她還是難免被影響到心情，日前忍不住發文抒發情緒，「說了討厭還是一直被提起，怎麼能不在意？」
記者吳昕蓓／綜合報導
宮下玲奈經常在網路上槓上酸民，讓親朋好友都十分不解，勸她別太把這些事放在心上，但她仍無法無視這些負面評論，5日在X發文道歉，「真的很抱歉，但實在是太煩人了」，她解釋自己會這麼做，是因為受不了每天被人指指點點身材，雖然很想不去在意酸民，但明明已經說了好幾次不喜歡這種言論，卻還是會不斷被提起，宮下玲奈無奈嘆：「怎麼可能不在意呢？再這樣下去我該怎麼辦？」
台灣AV達人「一劍浣春秋」也分析，依照宮下玲奈的個性，她應該還是改不了，會繼續和酸民開戰，也因為在日本有太多的酸民，因此她對不懂日文的海外粉絲特別好，也經常公開表示喜歡台灣，下（8）月宮下玲奈將來台參加台北國際成人展（TRE），相信到時候台灣粉絲能夠給她很多支持。
事實上，宮下玲奈去年（2023）來參加台北國際成人展時，就曾因為超高顏值引發熱議，先前她走在街上被街拍攝影師訪問，也大方坦承自己是AV 女優，讓攝影師震驚詢問這是否能夠公開，她也回答沒關係，自信坦蕩的態度當時獲得一片大讚。