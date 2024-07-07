考試季漢堡王第二套半價！摩斯豬排堡餐79　KitKat聯名文昌神佑包

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漢堡王7月8日至7月12日推出限時「指考加油站」優惠活動，指定雞肉漢堡套餐「第二套半價」，包括4種漢堡王熱門的雞肉漢堡，火烤雞腿培根堡、勁濃培根烤腿堡、美式花生雙層脆雞堡、國王大雞堡；套餐包含漢堡、薯條、及中杯飲料。相當於兩套現打75折，每套只要123元起划算應援，保佑考出好成績。指定套餐品項
提醒大家，需同時購買指定套餐2套才享有折扣優惠；不可更換附餐，飲料可更換同價位中杯飲料；限臨櫃與官網自取適用，外送平台與官網外送不適用；優惠不併用。
📌摩斯漢堡：必勝「豬排堡＋冰紅茶」套餐79元
呼應日本應援文化，日式炸豬排的日文叫做「とんかつ」（tonkatsu），與勝利的日文「かつ」（katsu）發音相同，因此日本人在比賽或考試前都會吃炸豬排，帶來必勝好運。摩斯漢堡即日起至7月15日，幫考生應援推出限時優惠，必勝「摩斯豬排堡＋冰紅茶(L)」套餐優惠價79元；全時段摩斯咖啡(L)、摩斯經典奶茶(L)、任選「加10元多一杯」。
📌KitKat聯名傳藝文昌帝君「吉霸分文昌神佑包」！全聯獨家開賣
KitKat引進風靡日本的考試必勝幸運物，首度聯名國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區文昌祠合作，推出「吉霸分文昌神佑包」，放入必勝KitKat巧克力，搭配過爐加持的2B鉛筆和擲筊造型橡皮擦，即日起全聯獨家開搶限量3600組。
KitKat近期除了人氣濃黑口味威化巧克力與KitKat抹茶威化，還特別全新引進多款日本季節限定超人氣口味KitKat，能在包裝上留下客製化祝福，一起為考生加油打氣。