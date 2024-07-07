「罷樑」連署書遭爆錯誤百出被要求補件 謝國樑發聲了
國民黨全黨展開「固樑行動」，前中廣董事長趙少康今（7）日號召戰鬥藍成員，前往基隆信義市場路口宣講，喊話鄉親投下「反對罷免」票，針對近日爆出罷樑團體送交的罷免連署書錯誤百出，基隆市長謝國樑強調，如果有不適合相關文件，會把問題點出。
記者林怡昕／台北報導
「拆樑團體」日前已經將罷免連署書送到基隆市選委會，為了向基隆市民說明罷免謝國樑根本毫無道理，趙少康今早號召戰鬥藍成員，包含前台北市長龍斌、國民黨立委賴士葆、謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、徐巧芯、林沛祥等人，在基隆信義市場路口宣講，並到市場向攤商跟民眾請託，一定要出門投下「反對罷免」票，一早現場有許多支持者聚集，當中也有力挺罷免者在現場舉起「簽約安心亞，來了徐巧芯」、「草包國樑送回家」看板鬧場。
有媒體詢問，有關近日公民團體「山海公民拆樑行動」送交連署時至基隆市選舉委員會審查時，被發現幾種錯誤態樣，包含筆跡明顯重複、沒有按照村里分冊，正副本搞錯等，甚至出現數份直接是同一人連署的狀況。對此，謝國樑先是回應，趙少康前來支持自己，讓他感覺非常有力量，對於有任何干擾影響，他平常心以對，
謝國樑也強調，有關選委會相關程序會把它辦好、依法行政，如果有不適合相關文件，也會把問題點出。