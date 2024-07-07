天氣預報／出門帶傘！今明午後雷雨炸全台 「下最大」地區出爐
民眾近期別被上午炙熱的陽光騙了！中央氣象署指出，今明兩天（7/7、7/8）環境有利對流發展，中午過後全台天氣都不穩定，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，「高空冷心低壓」正在接近台灣，南投以南、竹苗以北山區「午後雷雨」會更加劇烈，出門務必攜帶雨具。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均表示，今明兩天的大氣環境有利於對流雲系發展，因此午後雷陣雨區域廣泛，包括西半部及各地山區都有明顯午後雷陣雨，特別要注意在中南部山區會有豪雨，雨勢也會持續到比較晚。
賈新興則說明，冷心低壓正從台灣東部慢慢逼近，「夏季地面溫度較高，若此時冷心低壓接近，會讓高空溫度更低，造成頭重腳輕的不穩定狀態，就更容易造成旺盛的對流發展使得午後雷雨更劇烈」，今明兩天，南投以南及竹苗以北山區，午後降雨明顯。
葉致均提及，週二、週三（7/9、7/10）太平洋高壓東退，週二各地午後雷陣雨較為趨緩，週三吹東南風，中南部有零星降雨，午後雷陣雨集中在中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區。週四、週五（7/11、7/12）吹西南風，中南部全天有不定時短暫陣雨，其它地區有午後雷陣雨，週末午後雷陣雨會稍微擴大。
氣溫部分，未來一週仍是高溫炎熱的體感，今天大台北、中南部近山區及花東縱谷都達到攝氏36度以上，週三後吹偏南風到西南風，中南部近山區也會氣溫也會再提高，東南部地區則是要小心焚風出現，高溫的狀況還會延續一段時間。