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湖人想讓Bronny James朝控衛發展！今卻不見他組織　信心恐還不足

▲NBA美國職籃備受矚目的「皇之子」Bronny James今（7）日迎來夏季聯盟首秀，但他此戰表現卻不是太理想，全場僅得到4分。而過去湖人球團認為Bronny有潛力成為一名不錯的控球後衛，但此戰卻沒給他負責太多組織球隊進攻的工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃備受矚目的「皇之子」Bronny James今（7）日迎來夏季聯盟首秀，但他此戰表現卻不是太理想，全場僅得到4分。而過去湖人球團認為Bronny有潛力成為一名不錯的控球後衛，但此戰卻沒給他負責太多組織球隊進攻的工作。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃備受矚目的「皇之子」Bronny James今（7）日迎來夏季聯盟首秀，但他此戰表現卻不是太理想，個人全場出手9投2中，僅得到4分，正負值還為全隊最低的-15，湖人最終也以94：108不敵國王。而湖人球團日前在選秀會上成功選進Bronny James時，當時就認為他有潛力成為一名不錯的控球後衛，也有機會成為好用的「3D球員」，但此戰球隊並沒有讓Bronny負責太多組織球隊進攻的工作，或許對於雙方而言，也都需要更多的時間去磨合。

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Bronny夏聯首戰表現  美記者各自提出看法

根據美媒《ESPN》報導，記者Kendra Andrews指出，Bronny James此戰表現在他的意料之中，與他過去在南加州大學一年級時的表現相去不遠。「對我來說，他這一天最重要的部分是湖人承諾讓他擔任先發，並給他大量的上場時間，即使他的投籃手感不太理想。成長的陣痛可能會很艱難，但如果Bronny想成為他和湖人隊所希望的球員，這是過程中必要的一部分，他距離最終樣態還很遠，但這場比賽也證明了湖人確實有意培養他。

而記者Dave McMenamin則表示，儘管湖人有意培養Bronny James擔綱控球後衛的角色，且他的身材也確實挺適合，不過此戰卻沒有給他太多組織球隊進攻的機會，「本賽季他（Bronny James）可能不會擔綱控球後衛，也許這是關於球隊的信任問題。Bronny此戰很少在球隊的攻防轉換中，負責太多事情；他的身高6尺2寸，更適合控球後衛的身材，然而湖人隊似乎還沒有意願讓他朝向這方面發展。

湖人教練坦言Bronny還需學習  稱要學會運用自身優勢

對於Bronny James此戰的表現，湖人發展聯盟教練Dane Johnson賽後接受訪問時坦言，Bronny後續仍待學習的課題還不少，「Bronny James在場上需要持續學習，他需要知道如何運用自己的優勢。像是他可以多利用自己的身體，如果加速時可以運用肩膀，那麼他對上某些人將會有些優勢，這些都會有助於建立起他的自信。」

至於人在美國男籃訓練營的老爸「詹皇」LeBron James，稍早也評價了兒子Bronny James此戰的表現，他則認為場上的數據並不是最重要的，關鍵是體會NBA賽場的感覺，「我覺得重點是要讓他（Bronny James）體驗一下在NBA賽場上的感覺就行了，包含了比賽的節奏、速度、肢體對抗等等。無論他在夏季聯賽打得好不好，我覺得這些都無關緊要，我只是想讓他繼續成長茁壯。」


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