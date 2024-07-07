王仁甫17歲愛女海邊解放！「比基尼辣照連發」季芹3字留言抓包了
男團「5566」成員王仁甫2006年和季芹結婚，育有一雙兒女，女兒樂樂如今已經17歲，是個亭亭玉立的少女，近來樂樂在社群平台上傳到海邊遊玩的照片，身穿比基尼的她展現好身材，媽媽季芹也留言，「太辣了！」
記者李欣容／台北報導
王仁甫的愛女樂樂已經17歲，外型和他根本是「複製貼上」，卻遺傳了媽媽的好身材，樂樂在社群平台分享比基尼辣照，只見她綁起馬尾，不管是站著還是趴在沙灘上，露出陽光般的燦爛笑容，不少網友都留言，「戶外美人」、「漂亮」、「是美人魚吧」，就連媽媽季芹都留言「太辣了」還附上兩個眼冒愛心的貼圖。
2年前樂樂國中畢業的時候，季芹就曾有感而發女兒長大，下一次再看女兒丟畢業帽，就代表女兒將展翅高飛，「我捨不得妳，爆哭到不行的畫面應該也是在所難免。」
2022年時，5566在高雄巨蛋舉辦演唱會，當時樂樂上台和爸爸大跳南韓天團BTS的舞蹈，季芹則化身小粉絲全程拿著手機錄影，王仁甫大讚女兒頗有大將之風，樂樂表示，上台前很緊張，但一上台看到人很多就變得很興奮，還錄了一段告白影片給爸爸，稱讚爸爸在她心中比偶像BTS還棒，讓王仁甫感動不已。