獨行俠正式官宣Klay Thompson加盟！總經理：他是最偉大射手之一

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獨行俠日前以3年5000萬美元（約台幣16.2億元）的價碼，以先簽後換的方式成功在自由球員市場上網羅Klay Thompson。而K湯加入到獨行俠之後，也將聯手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手，挑戰幫助球隊奪下隊史第2冠，至於Klay Thompson本人也要力拼個人生涯的第5枚冠軍戒指。
而獨行俠官方稍早也正式發布貼文，歡迎Klay Thompson的加入，從圖片上則可以看見，K湯預計將捨棄過去在勇士時期所穿的11號球衣，改為穿上背號31號在場上奮戰。
獨行俠GM稍早受訪 稱K湯是最偉大射手之一
獨行俠總經理Nico Harrison稍早也接受訪問，談到成功網羅Klay Thompson，對於他而言真的相當高興，「我們非常高興Klay Thompson能夠加入到獨行俠，他是聯盟當中最偉大的射手之一，且在攻防兩端都有出色表現，我們認為他非常適合我們的球隊。Klay Thompson替我們帶來了一個經驗豐富老將的聲音，有助於我們在近年來取得的成功基礎上繼續前進。」
「Klay Thompson的冠軍經驗、關鍵時刻的表現，以及在壓力下的冷靜態度，完美展現了在NBA最高水平上贏得勝利所需的一切。他將幫助球隊繼續朝著贏下總冠軍的目標邁進。 」Nico Harrison如此說到。