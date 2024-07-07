北影26／陳慕義真的上台了！再開嗆主辦單位：演員沒得半個獎

不甩陳慕義暗酸！《老狐狸》拿觀眾票選獎　導演炫耀「走路有風」

▲陳慕義（左）不滿《老狐狸》導演蕭雅全（中）上台3次沒感謝演員，發文狠酸，蕭雅全則在臉書上炫耀得觀眾票選獎。（圖／華映娛樂提供）
▲陳慕義（左）不滿《老狐狸》導演蕭雅全（中）上台3次沒感謝演員，發文狠酸，蕭雅全則在臉書上炫耀得觀眾票選獎。（圖／華映娛樂提供）

記者薛羽彤／綜合報導

2024台北電影獎頒獎典禮，昨（6）日晚間於台北市中山堂圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下「最佳劇情長片」等5項大獎，陳慕義上台時抱怨北影演員都沒得獎。今日陳慕義再開砲導演蕭雅全上台沒感謝演員，蕭雅全的社群上昨日則開心炫耀拿到「觀眾票選獎」，直呼「我昨晚離開會場時，走路有風。炫耀文無誤，顧不得格調，就開心。」

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陳慕義昨日隨劇組上台時脫口，「《老狐狸》這個片子得了一堆獎，除了演員沒得半個獎以外，全部都得了一堆獎，滿奇怪的。」藉機抱怨台北電影節。今日他又在臉書上開砲導演蕭雅全，透露當時他不滿沒有入圍，質疑是政治因素，卻遭到蕭雅全斥責「這樣很不尊重電影節。」

▲陳慕義（中）隨《老狐狸》團隊上台領獎，再開嗆台北電影獎：「演員沒得半個獎。」（圖／台北電影節YouTube）
▲陳慕義（中）隨《老狐狸》團隊上台領獎，再開嗆台北電影獎：「演員沒得半個獎。」（圖／台北電影節YouTube）
對於演員們都沒得獎，電影卻拿了一堆大獎感到疑惑，陳慕義不滿發文，同時抱怨蕭雅全上台3次沒感謝演員，「也就是說，這部劇情片囊括了各項大獎，演員卻沒一個得獎。蕭雅全3度登台領獎抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」但事實上，蕭雅全在台上有提到，「很幸運能參與《老狐狸》，這個獎和所有工作人員和演員共享。」

▲蕭雅全最開心拿到觀眾票選獎。（圖／蕭雅全臉書）
▲蕭雅全最開心拿到觀眾票選獎。（圖／蕭雅全臉書）
蕭雅全昨日在臉書上開心表示，他最想炫耀的獎項，不是導演獎或其他大獎，而是「觀眾票選獎」，他坦言，「我自認在曾獲獎項中，觀眾票選是最難再得一次的獎，才會一直拿出來說嘴。」蕭雅全開心秀出獎狀合影，並謝謝觀眾給《老狐狸》這個獎項，「我昨晚離開會場時，走路有風。炫耀文無誤，顧不得格調，就開心。」

蕭雅全執導電影《老狐狸》在本屆北影拿下最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳造型設計以及最佳攝影5項大獎，成為本屆最大贏家，其中最佳造型設計獎更是首輪就被選出。

▲蕭雅全昨日在臉書上炫耀拿到觀眾票選獎。（圖／蕭雅全臉書）
▲蕭雅全昨日在臉書上炫耀拿到觀眾票選獎。（圖／蕭雅全臉書）

 

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