不甩陳慕義暗酸！《老狐狸》拿觀眾票選獎 導演炫耀「走路有風」
2024台北電影獎頒獎典禮，昨（6）日晚間於台北市中山堂圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下「最佳劇情長片」等5項大獎，陳慕義上台時抱怨北影演員都沒得獎。今日陳慕義再開砲導演蕭雅全上台沒感謝演員，蕭雅全的社群上昨日則開心炫耀拿到「觀眾票選獎」，直呼「我昨晚離開會場時，走路有風。炫耀文無誤，顧不得格調，就開心。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳慕義昨日隨劇組上台時脫口，「《老狐狸》這個片子得了一堆獎，除了演員沒得半個獎以外，全部都得了一堆獎，滿奇怪的。」藉機抱怨台北電影節。今日他又在臉書上開砲導演蕭雅全，透露當時他不滿沒有入圍，質疑是政治因素，卻遭到蕭雅全斥責「這樣很不尊重電影節。」
對於演員們都沒得獎，電影卻拿了一堆大獎感到疑惑，陳慕義不滿發文，同時抱怨蕭雅全上台3次沒感謝演員，「也就是說，這部劇情片囊括了各項大獎，演員卻沒一個得獎。蕭雅全3度登台領獎抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」但事實上，蕭雅全在台上有提到，「很幸運能參與《老狐狸》，這個獎和所有工作人員和演員共享。」
蕭雅全昨日在臉書上開心表示，他最想炫耀的獎項，不是導演獎或其他大獎，而是「觀眾票選獎」，他坦言，「我自認在曾獲獎項中，觀眾票選是最難再得一次的獎，才會一直拿出來說嘴。」蕭雅全開心秀出獎狀合影，並謝謝觀眾給《老狐狸》這個獎項，「我昨晚離開會場時，走路有風。炫耀文無誤，顧不得格調，就開心。」
蕭雅全執導電影《老狐狸》在本屆北影拿下最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳造型設計以及最佳攝影5項大獎，成為本屆最大贏家，其中最佳造型設計獎更是首輪就被選出。