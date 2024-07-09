MixerBox定位神器「冰友」優化5大新功能！家長「暑假必載」APP

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🟡時間軸
廣大冰友大力敲碗的「時間軸」功能終於上線了，可以記錄自己的生活軌跡，也掌握好友們的移動時間、活動路線、抵達地點以及停留時間。
想知道自己的時間軸，可以點擊主地圖右上角的頭像按鈕 ➜ 滑到最下方即可查看。 想知道好友的時間軸，點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 查看其他好友的時間軸紀錄。
如果不想分享自己的時間軸，則可以在「隱私設定」中修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。
🟡 放大鏡
最快檢查好友動態的「放大鏡」，暑假前也持續優化，點擊主地圖下方的放大鏡圖示，即可快速查看所有朋友的位置和狀態，包含好友位置、停留時間、開啟省電模式、關網路或是收不到訊號等通通一目瞭然。
🟡動態通知
孩子出門就失聯 、朋友聚餐結束回家忘記報平安 ，有了「動態通知」功能後，就不要再為這些問題擔心、甚至生氣吵架。 冰友最新全方位智慧通知的「朋友動態通知」，當朋友在你附近、出門了、上線了，甚至超速了，不用開 App 你都能輕鬆掌握動態。
在設定中點選 通知 ➜ 朋友動態通知 。好友的即時動態，冰友App都會即時回報。
🟡長期停留通知
正在想著要找誰出門玩嗎？不如先看看哪個朋友一直宅在家吧。如果朋友總是待在同一個地方，冰友就會告訴你「OOO 超過 3 天沒移動了」。讓你知道朋友也正好在家宅。
設定冰友「長期停留通知」，點開冰友 設定 ➜ 通知 ➜ 開啟朋友的「長期停留通知」即可完成。
🟡更精準的定位
使用定位App就是要掌握好友的位置，冰友的定位功能可以更精準，根據官方指出，開發團隊從用戶的回報得知，冰友們相當關心定位的精準度，因此持續優化演算法和數據分析並結合各種定位技術，讓系統更精確辨識用戶位置，而且還能同時維持極低耗電量。