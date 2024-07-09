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MixerBox定位神器「冰友」優化5大新功能！家長「暑假必載」APP

▲「MixerBox 冰友」持續推出新服務，針對暑假官方力推5大優化新功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲「MixerBox 冰友」持續推出新服務，針對暑假官方力推5大優化新功能。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

由台灣研發團隊打造的社交定位 App「MixerBox 冰友」（BFF），從2022年10月上線後就爆紅，讓「MixerBox 冰友」成為全球最佳的定位App，甚至登上日本知名節目《Zip！》，獲評「與家人朋友一起使用的好用App」，還成為2023年台灣熱門免費 iPhone App 前3名。當然不只是爆紅，冰友持續推出新服務，針對暑假官方力推5大優化新功能。

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「MixerBox 冰友」App持續在全球刮起社交地圖旋風，根據官方統計，全球累計下載總數已逾1000多萬。母公司 MixerBox 表示，冰友下載增長速度超越內部預期，推測產品定位準確與系統穩定度大幅改善，且新功能更新快速，是用戶支持主因。冰友不只是爆紅，功能也推向親子市場，針對暑假出遊旺季優化5大新功能上線，幫助家長了解出遠門的孩子行蹤，親友團體出遊也能知道對方動向。

🟡時間軸
廣大冰友大力敲碗的「時間軸」功能終於上線了，可以記錄自己的生活軌跡，也掌握好友們的移動時間、活動路線、抵達地點以及停留時間。

想知道自己的時間軸，可以點擊主地圖右上角的頭像按鈕 ➜ 滑到最下方即可查看。 想知道好友的時間軸，點擊主地圖上朋友的頭像 ➜ 點右上角頭像 ➜ 查看其他好友的時間軸紀錄。

如果不想分享自己的時間軸，則可以在「隱私設定」中修改權限，關閉後無論是自己或好友，皆不會顯示時間軸紀錄。

▲冰友推出時間軸功能，可以更明確掌握好友動態。（圖／翻攝官網）
▲冰友推出時間軸功能，可以更明確掌握好友動態。（圖／翻攝官網）
🟡 放大鏡
最快檢查好友動態的「放大鏡」，暑假前也持續優化，點擊主地圖下方的放大鏡圖示，即可快速查看所有朋友的位置和狀態，包含好友位置、停留時間、開啟省電模式、關網路或是收不到訊號等通通一目瞭然。

🟡動態通知
孩子出門就失聯 、朋友聚餐結束回家忘記報平安 ，有了「動態通知」功能後，就不要再為這些問題擔心、甚至生氣吵架。  冰友最新全方位智慧通知的「朋友動態通知」，當朋友在你附近、出門了、上線了，甚至超速了，不用開 App 你都能輕鬆掌握動態。

在設定中點選  通知  ➜  朋友動態通知 。好友的即時動態，冰友App都會即時回報。 

🟡長期停留通知
正在想著要找誰出門玩嗎？不如先看看哪個朋友一直宅在家吧。如果朋友總是待在同一個地方，冰友就會告訴你「OOO 超過 3 天沒移動了」。讓你知道朋友也正好在家宅。

設定冰友「長期停留通知」，點開冰友  設定 ➜ 通知 ➜ 開啟朋友的「長期停留通知」即可完成。

🟡更精準的定位
使用定位App就是要掌握好友的位置，冰友的定位功能可以更精準，根據官方指出，開發團隊從用戶的回報得知，冰友們相當關心定位的精準度，因此持續優化演算法和數據分析並結合各種定位技術，讓系統更精確辨識用戶位置，而且還能同時維持極低耗電量。

▲冰友定位更加精準。（圖／翻攝官網）
▲冰友定位更加精準，且持續優化演算法和數據分析並結合各種定位技術，讓系統更精確辨識用戶位置。（圖／翻攝官網）

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