彰化縣8小時內連續兩波停電！3598戶受影響 竟連醫院也嘸冷氣吹
彰化縣6日晚間20時10分，受到熱對流強風豪雨影響，田中鎮、社頭鄉山腳路一帶共2036戶停電，沒想到今（7）日清晨埔心鄉也傳出大停電，甚至連部立彰化醫院也無冷氣可吹，對此，台電公司表示，係因地下線路開關故障，造成1562戶停電，1小時後全數恢復供電。
記者林莞茜／綜合報導
台電指出，昨晚彰化縣田中鎮、社頭鄉山腳路一帶共2036戶停電，台電已立即派員至現場搶修，並先行隔離故障區間進行轉供，於深夜10點20分全數恢復供電；至於今日清晨4時48分，係因地下線路開關故障，造成彰化縣埔心鄉員鹿路一段、明聖路四段、東明路、西安北路等一帶共1562戶停電，也已立即派員至現場搶修，並先行隔離故障區間進行轉供。
台電表示，已於5時50分全數恢復供電，而部立彰化醫院因有ATS切換未受到影響，惟病房冷氣受到變電所跳電影響停電，於10點45分全數恢復供電。部立彰化醫院則稱，清晨4時50分因台電的饋線壞掉造成電力異常，院方於4時51分啟動緊急發電設備有先提供空調設備(冷度較沒足夠) ，9時15分請技師來協助，將員林線切換為溪湖線，並且已經於10:50切換溪湖線恢復供電。