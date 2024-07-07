鄭文燦交保500萬用這面額的紙鈔！店家常拒收、真正用途曝光

鄭文燦500萬交保！法官之父竟是鄭昔日下屬　凌濤：未避嫌還縱放

▲桃園市議員凌濤直言，法官未避嫌縱放鄭文燦太離譜。（圖／記者陳明中攝，資料照）
▲桃園市議員凌濤直言，法官未避嫌縱放鄭文燦太離譜。（圖／記者陳明中攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦驚傳涉貪遭聲押，桃園地院昨天下午裁定500萬交保，外界譁然，檢方當庭抗告。今天有媒體踢爆，釋放鄭文燦的鄧姓法官，其父親和鄭文燦關係匪淺，過去鄭擔任新聞局長時，鄧父就是鄭的政風室主任。對此，桃園市議員凌濤痛批，法官未避嫌、縱放鄭文燦，太離譜了。

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有媒體報導，鄭文燦羈押庭的鄧姓獨任法官，其父親鄧雅文和鄭文燦「交情匪淺」，在鄭文燦過去擔任新聞局長時，鄧就是新聞局的政風室主任，2人互動良好，鄭文燦選上桃園市長後，也第一時間延攬鄧雅文入府擔任政風處長，當時還盛讚鄧雅文能夠建立良好的政風預警制度。

對此，凌濤質疑，「難道法規沒規定，自己就不用避嫌嗎？有沒有那麼巧？」更傳出偵辦過程中，明明還有多筆土地案待調查，檢方4度向桃院聲請搜索票，對鄭文燦發動搜索都被法官駁回。

凌濤說，法院法官判檢方聲押不成功，給鄭文燦交保候傳，法律認定尊重法院。但輪值之鄧姓法官未避嫌，恐引發外界觀感不佳，讓社會高度矚目案件又蒙上一層質疑，對司法信心真的正面嗎？

凌濤續指，鄧雅文當時還曾受鄭文燦特別表揚客語認證。另外一位被表揚的是時任民政局長、前民進黨立委湯蕙禎，「真的是，通通都不演了耶！」

▲鄭文燦小檔案。（圖／NOWnews社群中心）
▲鄭文燦小檔案。（圖／NOWnews社群中心）

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