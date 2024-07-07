足球也能進巨蛋！2024安聯小小世界盃全國總決賽四強名單出爐
2024安聯小小世界盃決賽在台北天母北市大體育館開踢，首日有來自全國各地包含離島地區分成五個組別總計35支精銳球隊齊聚，展開連續二天的決賽。今年邁入11週年，在決賽開幕典禮也邀請了許多重量級貴賓到場見證，安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總經理在致詞時就表示，各位來自台灣各地的足球小將們從預賽一路過關斬將到今天能聚集在這裡真的不簡單，安聯小小世界盃今年已邁入了第11年，報名隊伍已超過了1100多隊，已經是全台灣最大的幼兒足球賽事。
記者廖聿偉/綜合報導
中華民國足球協會理事長王麟祥也在致詞時表示，安聯小小世界盃在台灣已經是全國規模最大的基層足球賽事，今天首次看到足球決賽搬到室內國際賽事場館，算是國內首創，感謝迷你足球協會如此用心同時為台灣培養出更多足球人口，未來兩協會一定會更加緊密合作，也不排除共同邀請亞州其他國家來台與基層足球俱樂部互相交流。
迷你足球協會足球推廣大使許淑華也在百忙中抽空前來參加決賽開幕儀式，她期許所有參賽小將們在學習足球運動過程中遭遇挫折時絕不氣餒，遇到難纏的對手要逆流而上，培養出不輕易放棄的運動家精神，也請大家繼續支持並肯定迷你足球協會對足球運動的付出與努力。
安聯人壽長期支持運動，集團也是奧運的全球合作夥伴之一，希望台灣足球藉由安聯小小世界盃的長期發展，培育台灣足壇精英，期盼不久的將來能看到台灣足球代表隊參加奧運、踢進世界盃，今年也將嚴選優秀球員送往德國參加「安聯MoveNow拜仁慕尼黑足球訓練營」。
U15冠軍賽今(7)日將由靠PK賽晉級的高雄前鎮國中A對決新竹皇家風城足球俱樂部爭奪冰淇淋金盃，屆時也將選出優秀球員代表前往德國拜仁慕尼黑足球俱樂部場館參觀培訓，比賽精彩可期，更有不同組別的四強頂尖交鋒，賽事並由愛爾達體育台轉播，邀請所有喜愛足球的好友們到場觀賽，也可收看轉播為球隊們加油！