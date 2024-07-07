台灣發高燒！14縣市亮「高溫燈號」、屏東39度 全台氣溫排行一覽
難得週末出門走走卻熱到快發瘋！中央氣象署今（7）日中午針對15縣市發布「高溫燈號」，屏東縣春日鄉則在中午飆出攝氏39度的今日最高溫，從溫度分布圖可以看出，台灣平地呈現一片「紅通通」的景象，非必要應減少外出，而午後將會有對流發展導致的雷雨，有望替各地稍稍降溫，讓體感舒適一些。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均表示，今天大台北、中南部近山區及花東縱谷都達到攝氏36度以上，週三後吹偏南風到西南風，中南部近山區也會氣溫也會再提高，東南部地區則是要小心焚風出現，高溫的狀況還會延續一段時間。
⚠️高溫警戒燈號
📍高溫橙色38燈號：新北市、屏東縣
📍高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣
📍高溫黃色燈號：臺中市
🟡今天（7/7）各地高溫排行榜
1、屏東縣春日鄉，攝氏39.0度，觀測時間12:40
2、新北市三峽區，攝氏37.8度，觀測時間11:10
3、花蓮縣富里鄉，攝氏37.3度，觀測時間12:20
4、屏東縣獅子鄉，攝氏37.2度，觀測時間13:00
5、臺北市士林區，攝氏37.1度，觀測時間10:30