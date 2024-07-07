「台版金秀賢」宣布老婆懷二胎！甜摟愛妻：我們要當二寶爸媽了
35歲男星盧彥澤單眼皮外型陽光可愛，還有「台版金秀賢」封號，過去因BL網路劇《越界》人氣暴漲，他也拍過許多八點檔，包括《甘味人生》、《金家好媳婦》、《天道》等，更有粉絲稱他為新一代台八男神，盧彥澤今（7）日在社群平台分享老婆懷二胎消息，開心喊道，「我們要當二寶爸媽，Finn寶也要當哥哥了！」
記者李欣容／台北報導
盧彥澤在IG分享全家福照片，一家三口穿著白色襯衫，老婆手裡則是拿著一張超音波照片，盧彥澤開心宣布，「全家福，是的，我們要當二寶爸媽，Finn寶也要當哥哥了～盧太太的生日禮物就是想要拍張全家福！趁二寶出來前先拍大寶的。」
盧彥澤經紀人也向《NOWnews今日新聞》透露，二寶是兩人計劃中的，目前已經有3個月才公布，太太身體一切都好，由於盧彥澤正在拍攝即將完結篇的八點檔《天道》，至於會不會拍攝接檔戲《願望》，經紀人表示，「要看之後是否有適合的角色。」
盧彥澤於2015年和愛情長跑15年的初戀女友登記結婚，2020年宣布升格人父，如今晉升2寶爸，喜悅藏不住，他也時常在社群平台分享育兒日常，先前兒子確診腸病毒，他跟兒子關在家裡一整個星期，笑說「每天都過得很生猛」，只能靠電玩換取一點休息時間。