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172的河村勇輝從日本職籃途徑挑戰NBA　B.LEAGUE發展的全面勝利

▲日本職籃B.LEAGUE近年蓬勃發展，已經能向海外更高層級聯賽開始輸出球員，如今河村與富永從NCAA途徑不同，而是在國內職籃打出水準後挑戰NBA，說明該國聯賽水準已得到了認可。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本職籃B.LEAGUE近年蓬勃發展，已經能向海外更高層級聯賽開始輸出球員，如今河村與富永從NCAA途徑不同，而是在國內職籃打出水準後挑戰NBA，說明該國聯賽水準已得到了認可。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

就在富永啓生宣布透過簽下Exhibit 10合約挑戰NBA之後，另一名日本年輕後衛河村勇輝也宣布和NBA曼菲斯灰熊簽下Exhibit-10合約，赴美參與球隊訓練營。日本職籃B.LEAGUE近年蓬勃發展，已經能向海外更高層級聯賽開始輸出球員，如今河村與富永從NCAA途徑出發不同，而是在國內職籃打出水準後挑戰NBA，說明該國聯賽水準已得到了認可。

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日本兩個國家隊新生代後衛富永啓生和河村勇輝都只有23歲，一個透過NCAA獲得印第安那溜馬開出的Exhibit 10合約，一個則是透過在國內職籃聯賽拿出MVP級的表現，贏得NBA球隊的賞識，得到灰熊開出的Exhibit 10合約。

▲河村勇輝率日本隊擊敗芬蘭，日本隊已經不是過去的爛隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲河村勇輝在去年的FIBA世界盃上大放異彩，在國內職籃B.LEAGUE也是MVP等級，獲得挑戰NBA的機會。（圖／美聯社／達志影像）
河村勇輝宰制B.LEAGUE　從日本職籃到NBA

過去，日本國內運動員不少人都是先在國內打出名堂後，才轉戰海外更高層級的聯賽，這一點在日本職棒特別明顯，鈴木一朗、松井秀喜、松坂大輔、田中將大、大谷翔平皆是如此。很重要的一個原因是日本職棒本身的實力和水準受到認可之故，而如今河村勇輝挑戰NBA，也意味著B.LEAGUE的水準開始得到了肯定。

河村勇輝在進入日本職籃的第4個賽季（也是以完全職業球員身分出戰的第一年），就橫掃了包括年度MVP、新人王、最佳五人等獎項，場均可得到19.5分8.5助攻3.4籃板，水準明顯已非池中物。

而他國家隊後場的好搭檔富永啓生今年代表內布拉斯加大學打進NCAA「三月瘋」，本季共出賽32場，場均15.1分2.3籃板1.4助攻，投籃命中率46.6%，三分球命中率37.6%，投籃能力得到不少美國球探的肯定。雖然選秀會上沒有中選，但最終還是得到了來自NBA球隊的機會。

▲後衛富永啓生砍下22分、第二節單節13分，帶領日本隊終場以80:71擊敗維德角。（圖／取自FIBA）
▲富永啓生今年代表內布拉斯加大學打進NCAA「三月瘋」，本季共出賽32場，場均15.1分2.3籃板1.4助攻，投籃命中率46.6%，三分球命中率37.6%，投籃能力得到不少美國球探的肯定。雖然選秀會上沒有忠選，但還是得到了來自NBA球隊的機會。（圖／取自FIBA）
河村勇輝、馬場雄大挑戰NBA　B.LEAGUE水準受肯定

河村和富永的經歷，有點像他們的前輩馬場雄大和渡邊雄太之間的對比，馬場先在B.LEAGUE東京電擊完成2連霸，並收下總冠軍賽最有價值球員，然後赴美挑戰達拉斯獨行俠NBA夏季聯賽。而渡邊雄太則是在喬治華盛頓大學讀了4年，場均能攻下10.9分4.5籃板1.5助攻1.1阻攻，然後獲得籃網隊邀請打夏季聯賽，並在2018年獲得灰熊給的2年雙向合約，兩人循著不同的路追求夢想。

而不同於馬場雄大和渡邊雄太是亞洲身材頂尖的側翼，日本這次輸出的球員是矮小的後衛富永啓生只有188公分，河村勇輝則只有172公分，這不但證明日本籃壇球風在向現代籃球之路靠攏的正確性，更是他們本土職籃發展的巨大成功。

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