謝忻「拿人民幣合照」被香港人出征！她刪照道歉：單純想留紀錄
藝人謝忻日前透露，她從台灣飛去土耳其要和家人會合，中間在香港轉機，有半天的空檔，她決定入境去M+博物館，途中來到便利商店，用了人民幣結帳，被後方香港人看到遭破口大罵，事隔兩天今（7）日她發出道歉文，「如果有RMB（人民幣）的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉。」
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻日前透露她到香港轉機時，去便利商店問店員是否可以使用人民幣，店員同意後，她便拿出人民幣要付款，殊不知卻遭後方一位陌生的中年男子瘋狂用廣東話連續砲轟，她提到現場將近有10個路人，但都沒人願意幫她，難過表示「這輩子從來沒有在大庭廣眾下被這樣辱罵過」，並附上一張她拿著人民幣自拍的照片。
謝忻今日發文透露，「我把前一篇文章換成了M+的照片，記錄我去了M+，如果有RMB的那張照片讓任何的香港朋友感到不適，我道歉，鄭重道歉。」她澄清那張照片不是事前拍的，更不是事發當時拍的，謝忻解釋拍照的用意，「因為這一生從沒這樣被陌生人當眾用F-word辱罵過，想跟元凶合拍一張，跟多數人拍照的原因一樣，單純就是想留個記錄。」
對於被香港人、網友謾罵，「明明已經好多種付款方法可以選擇，偏偏要用人民幣cash，擺明搞事」、「到別人的地方，行使當地的銀幣跟語言是基本尊重」、「他沒有打你已經是對你最大的容忍」、「我香港土生土長從來沒有聽過有人用人民幣付款。」謝忻感嘆或許這就是言論自由，「一張照片大家就各取所需，各自代入，各自投射，各自宣洩。」