謝金燕罕見怒槓廠商！「拒絕接受道歉」發飆轟：絕對要提告
「姐姐」謝金燕近來參加大陸節目《乘風2024》（浪姐5），收穫許多粉絲關注。不過她近日卻突然在臉書動怒，原來是因為先前曾合作的廠商，在合約到期後仍在盜用肖像，儘管她的公司多次抗議，依舊沒有結果，因此氣喊「你們違法了知道嗎？」事後該廠商發出道歉聲明，她也拒絕接受，強調合約已經到期好幾個月，廠商卻沒有告知平台要下架，這就是違法行為，「提告是絕對的！」
記者朱祖儀／綜合報導
謝金燕5日在臉書控訴，過去曾代言的髮品品牌，在雙方結束合作關係之後，仍持續盜用她的肖像，她多次向廠商表達抗議，並要求撤下廣告，不過對方卻屢勸不聽，「實屬盜用本人肖像」，因此她特別發表聲明，並強調自己目前並無代言該髮品，更怒罵廠商，「你們違法了知道嗎？你這樣的行為，對得起合法做事的人嗎？」
事後該廠商在臉書發表聲明道歉，表示因為人為及管理上的疏失，市面上貼有肖像商品回收不完全，因此造成謝金燕及相關廠商的困擾，他們目前正積極將相關素材進行更換，會在最短時間內處理好，對此事造成的困擾深表歉意。
不過謝金燕對此道歉聲明並不買帳，表示「幾個月的緩衝期還無法更換？這不是蓄意？不是違法？你們根本沒通（知）平台下架，我有責任讓大眾知道，大眾有選擇的權利」，並要求廠商不要避重就輕，此事已涉及蓄意違法使用，因為台灣代言合約已經到期好幾個月，有足夠的時間可以下架肖像，而海外根本沒有授權，「就是違法」，因此絕對會提告，更說「入行35年誰看過姐姐這樣？」