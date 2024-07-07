詹皇降薪300萬！新合約為2年1.01億　幫湖人躲開第2層豪華稅

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團隊薪資超過第2層豪華稅稅線，將在自由市場和交易會面臨許多嚴格的限制，包括無法以多換一交易高薪球員，並失去迷你中產特例，只能用底薪補強。
《ESPN》記者Dave McMenamin提到，先前詹皇經紀人Rich Paul已經表示他的客戶願意接受減薪，以保持洛杉磯能夠使用完整的中產特例，前提是湖人隊能夠利用這一特例簽下一名具有「有影響力的球員」。
不過，Klay Thompson、James Harden和Jonas Valanciunas都已不在市場上，但詹皇選擇這份新合約，還是希望讓湖人避免超過第2層薪資上限的嚴重後果。
詹皇原本可以尋求最多3年1.62億美元合約，但他選擇降薪近300萬，包括2025-26賽季的球員選項，允許他逐年決定自己的NBA未來，可以選擇退休或跳脫重簽。此外，若在合約期間被交易，他將可獲得15%的交易補償金。
詹皇生涯最後一份合約？美媒這樣分析
詹皇之所以沒有直接簽下3年全額頂薪合約，McMenamin分析表示，這看起來是一個信號：「這很可能是LeBron James在其輝煌生涯中，所簽下的最後一份合約」。
「James和他的經紀人Rich Paul一直以這一點為榮，就是他在生涯中打完了他所簽下的每一份合約，從未申請過交易，他也從未被所在球隊交易過。所以他兌現了每一份自己所簽下合約。」