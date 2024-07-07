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Threads 周年慶彩蛋連發！可解鎖派對帽、秒噴彩帶特效

▲Threads 上線即將滿一週年，目前全球每月活躍人數突破破 1.75 億帳號，在台灣更是大受年輕人的歡迎，為了慶祝週年，官方彩蛋三連發。（圖／記者周淑萍攝）
▲Threads 上線即將滿一週年，目前全球每月活躍人數突破破 1.75 億帳號，在台灣更是大受年輕人的歡迎，為了慶祝週年，官方彩蛋三連發。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Meta旗下的社群平台Threads，被外界視為X最大的敵人，默默耕耘一年，根據官方統計，Threads 上線即將滿一週年，目前全球每月活躍人數突破破 1.75 億帳號，在台灣更是大受年輕人的歡迎，為了慶祝週年，官方彩蛋三連發，讓用戶可以解鎖派對帽，同時還可秒噴彩帶特效。

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Threads主打文字對話功能，且與Instagram緊密連動，上線首日就吸引了1000萬註冊用戶，被視為X最強大的對手，Threads 為了慶祝一週年，有限定彩蛋三連發，邀請全球社群成員設計期間限定的 App 圖示，即日起至７月 12 日，只要在個人檔案的頁面，點入 App 右上角生日蛋糕的圖示，在畫面上刮除後，即可揭開來自全球的設計師設計的 App 圖案。

此外，加碼推出多組隱藏彩蛋，只要發文時透過 # 標註限定的主題，網友的個人檔案照片將自動戴上慶賀生日的派對帽，在包含生日限定主題的串文按下愛心，更可觸發彩帶噴發的慶賀效果。

即日起至 7 月 12 日，只要在發文時，於串文中以 # 標註祝賀 Threads 生日的限定主題字詞，如「Threads 生日快樂」、「Happy Birthday Threads」等，就會在個人檔案的照片上自動加上派對帽，象徵狀態改為慶生中，一起與全球社群參加 Threads 生日派對。

▲慶祝 Threads 一周年，官方推出限定彩蛋三連發，標註生日限定主題即可解鎖派對帽、觸發歡慶彩帶特效。（圖／官方提供）
▲慶祝 Threads 一周年，官方推出限定彩蛋三連發，標註生日限定主題即可解鎖派對帽、觸發歡慶彩帶特效。（圖／官方提供）

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