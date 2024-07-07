BIGBANG太陽現身圓山掀暴動！中文喊「我愛你」回應來台開唱時間
▲南韓天團BIGBANG成員太陽現身圓山花博爭艷館舉辦的「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」掀暴動，更用中文向台灣粉絲告白：「我愛你」，回應來台開唱時間。（圖／記者吳翊緁攝影）
記者
吳昕蓓／台北報導
｜ 2024-07-07 15:09:56 2024-07-07 15:25:03
南韓天團BIGBANG成員太陽時隔1年多再度抵台，今（7）日出席圓山花博爭艷館舉辦的「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭」，不僅在場內自在逛攤販，引發現場暴動，上百人搶拍，也抽出3位幸運粉絲上台互動，讓全場歡呼聲不斷，太陽更用中文向台灣粉絲告白：「我愛你」，同時回應演唱會時間，承諾很快會再回來台灣。
太陽身穿LV 2024秋冬系列潮流夾克現身爭艷館，在保鑣的保護下一間一間攤販逛，所到之處擠滿人潮，無數台手機高舉，想捕捉下太陽的帥氣身影，太陽也坦言，這些時尚潮流元素啟發了他的靈感，「亞洲力量有自己的文化、風格、個性，不是只有在這裡而已，會一直延續下去，讓世界看到亞洲的魅力。」更強調這些都讓活動格外有意義。 ▲南韓天團BIGBANG成員太陽時隔1年多再度抵台，在場內自在逛攤販，引發現場搶拍。（圖／記者吳翊緁攝影）
太陽舉手投足的超強魅力都讓粉絲瘋狂，在主持人說話的空檔時間揮了揮手，台下就一陣暴動，主辦單位特別抽出3位幸運粉絲上台和太陽合照互動，被抽到的粉絲，太陽會直接撥電話請對方上台，前兩位粉絲被抽上台後，最後一位粉絲怎麼都抽不出來，先是沒填手機號碼，又是撥錯或人不在現場，重抽了3、4次才終於抽出幸運兒。
▲太陽舉手投足的超強魅力都讓粉絲瘋狂，在主持人說話的空擋時間揮了揮手，台下就一陣暴動。（圖／記者吳翊緁攝影） 太陽和粉絲合照時大放福利，不僅親密搭肩，更紳士握手，讓全場羨慕到不行，他也表示：「跟粉絲見面很開心，透過舞台見面也很開心，相信很快會再見」，他也用中文向粉絲表白：「我愛你」，讓台下嗨翻，他透露對台灣的印象很好，在抵達台灣後第一個想見的就是粉絲，還想吃牛肉麵，被問到是否有機會在台開唱，太陽表示之前就曾在台灣演出過，雖然還無法給出確切日期，但很快會再來台灣：「I will come back soon」。 ▲太陽和粉絲合照時大放福利，不僅親密搭肩，更紳士握手，讓全場羨慕到不行。（圖／記者吳翊緁攝影）