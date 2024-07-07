小彤老師罹胰臟癌4度化療　秀檢查報告報喜：女兒不會變孤兒了！

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也因為化療皮膚變得敏感脆弱，只是不小心扭到腳，膝蓋撞到稍微破皮，竟然三週多才痊癒，話鋒一轉，她接著說，「不過，最近，我的心情因為一樁好消息而雀躍欣喜不已。三月罹癌手術後，其實，我一直擔心老公的身體狀況，我這健康寶寶都罹患癌王了，我家『弱雞』老公三高加肥胖，老是這兒痛那兒痠，三不五時不是跑診所就是做復健。」
最讓她擔心的是，她婆婆五年前一樣罹患胰臟癌，顯然老公有家族遺傳史，是罹癌的高風險群，「於是，等我病情穩定後，我就逼著老公趕快去做高階健檢。在等候報告的期間，我卻開始陷入極度焦慮，腦海裡的小劇場越來越翻天覆地，想像我與先生同時『夫妻癌』，幾年後陸續離世，然後留下一個天真無知又生活無能的孤女，坐擁不小的遺產與房產，雖然一部分已信託代管，但是，戀愛腦的女兒遇到了渣男，騙財又騙色，甚至，最後被謀、財、害、命。」
寫到這，小彤老師再度自嘲，小說寫多了，真的會腦補出各種結局，不過好在老公的健檢報告出爐，「照舊是三高、過度肥胖、脂肪肝，其他一切尚可。唉，害我白擔心焦慮了好幾週。」她開心說，「看來我那剛成年卻天真幼稚的女兒不會成為孤兒了呀！」為了女兒，她也告訴自己要繼續加油，多活幾年，替女兒在感情上多多把關。看完她的文，不少粉絲都眼角泛淚，留言替她加油。