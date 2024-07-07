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小彤老師罹胰臟癌4度化療　秀檢查報告報喜：女兒不會變孤兒了！

▲知名兩性作家小彤老師罹患胰臟癌，由於丈夫也是罹癌高風險群，一度擔心女兒將來變孤兒。（圖／翻攝自小彤老師臉書）
▲知名兩性作家小彤老師罹患胰臟癌，由於丈夫也是罹癌高風險群，一度擔心女兒將來變孤兒。（圖／翻攝自小彤老師臉書）

記者李欣容／台北報導

知名兩性作家小彤老師3月確診胰臟癌，經歷手術切除、化療，昨（6）日在臉書開心宣布「化療中的喜訊」，那就是有三高加肥胖的老公，其實有家族遺傳史，罹癌風險極高，她擔心夫妻倆都罹癌，女兒要是變孤兒怎麼辦，不過老公健檢報告出爐，雖仍然有三高，但其餘一切都正常，她自嘲小說寫多了，很容易腦補。

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小彤老師在臉書分享化療過程，第4次化療開始，接下來還有8次，路程走到快一半，她難掩心中激動，雖然副作用依舊，包括食慾不振，為了避免體重下滑，她努力進食，反而還胖了一公斤，頭髮則是繼續狂掉，剩下原本的三成左右，她幽默喊，「我還撐著能否殘留一些，這般酷熱天，遮風擋陽也好。」

▲小彤老師只是跌倒擦傷，最後傷口變得很大又難癒合，不過她看了丈夫的檢查報告，鬆了一口氣，開心說女兒不會變孤兒了。（圖／翻攝自小彤老師臉書）
▲小彤老師只是跌倒擦傷，最後傷口變得很大又難癒合，不過她看了丈夫的檢查報告，鬆了一口氣，開心說女兒不會變孤兒了。（圖／翻攝自小彤老師臉書）
也因為化療皮膚變得敏感脆弱，只是不小心扭到腳，膝蓋撞到稍微破皮，竟然三週多才痊癒，話鋒一轉，她接著說，「不過，最近，我的心情因為一樁好消息而雀躍欣喜不已。三月罹癌手術後，其實，我一直擔心老公的身體狀況，我這健康寶寶都罹患癌王了，我家『弱雞』老公三高加肥胖，老是這兒痛那兒痠，三不五時不是跑診所就是做復健。」

最讓她擔心的是，她婆婆五年前一樣罹患胰臟癌，顯然老公有家族遺傳史，是罹癌的高風險群，「於是，等我病情穩定後，我就逼著老公趕快去做高階健檢。在等候報告的期間，我卻開始陷入極度焦慮，腦海裡的小劇場越來越翻天覆地，想像我與先生同時『夫妻癌』，幾年後陸續離世，然後留下一個天真無知又生活無能的孤女，坐擁不小的遺產與房產，雖然一部分已信託代管，但是，戀愛腦的女兒遇到了渣男，騙財又騙色，甚至，最後被謀、財、害、命。」

寫到這，小彤老師再度自嘲，小說寫多了，真的會腦補出各種結局，不過好在老公的健檢報告出爐，「照舊是三高、過度肥胖、脂肪肝，其他一切尚可。唉，害我白擔心焦慮了好幾週。」她開心說，「看來我那剛成年卻天真幼稚的女兒不會成為孤兒了呀！」為了女兒，她也告訴自己要繼續加油，多活幾年，替女兒在感情上多多把關。看完她的文，不少粉絲都眼角泛淚，留言替她加油。

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