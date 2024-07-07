與德州簽經濟發展意向聲明　經長郭智輝：協助台廠供應鏈尋商機

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艾伯特表示，今日簽署的經濟發展意向聲明，有助進一步促進德州與台灣雙邊投資、擴大貿易、創造就業機會，並增加雙邊關鍵產業的創新能量。
郭智輝指出，德州是美國本土面積最大、人口第2大州，台灣是德州在亞洲第5大進口來源和出口市場，2023年雙方貿易總額達213億美元，德州也是台廠赴美的主要投資地，包括環球晶、台塑、光寶科技、南亞和中油等公司，近年台積電、環球晶等台廠前進美國布局，也會帶動相關供應鏈廠商赴美，其中有許多中小企業，雙方將會以這個意向聲明書為基礎加強合作，經濟部未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局，並與德州政府共同協助雙方業者，打造優質供應鏈生態系，強化供應鏈的韌性。
郭智輝也出席德州在台辦事處剪綵典禮，艾伯特強調，德州與台灣站在一起。經濟部歡迎德州在台設立據點，郭智輝也回應艾伯特州長表示，將在經濟部內指定單一窗口協助推動雙邊經貿合作，創造互利雙贏合作關係。
至於經濟部如何協助台廠供應鏈到當地尋找商機？郭智輝受訪時說，德州有很多半導體公司，經濟部會先朝這方面考慮，是否將整個供應鏈移到德州，這需要看當地資源與條件，如果可以足夠，經濟部會朝這個方向努力，並提供稅賦及投資獎勵也會與當地地方政府溝通，這都是經濟部可以做的事情。