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與德州簽經濟發展意向聲明　經長郭智輝：協助台廠供應鏈尋商機

▲經濟部與美國德州今（7）日簽署經濟發展意向聲明，經濟部長郭智輝表示，可深化台美經貿夥伴關係，並將協助台廠供應商尋找商機。（圖／資料照片）
▲經濟部與美國德州今（7）日簽署經濟發展意向聲明，經濟部長郭智輝表示，可深化台美經貿夥伴關係，並將協助台廠供應商尋找商機。（圖／資料照片）

記者顏真真／台北報導

經濟部長郭智輝今（7）日與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作的基礎，持續深化台美經貿夥伴關係。郭智輝也表示，德州是台灣業者在美主要投資目的地，可以落實「境外關內」、「境內關外」策略，經濟部也將協助台廠供應鏈到德州尋找商機，並提供稅賦及投資獎勵。

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德州是美國本土面積最大，人口第2大州，2023年台灣是德州在亞洲第5大進口來源及出口市場，雙方貿易總額達213億美元。在密切的雙邊經貿關係上，台灣是繼英國、法國後，第3個德州政府主動推動洽簽經濟發展意向聲明的經貿夥伴。

艾伯特表示，今日簽署的經濟發展意向聲明，有助進一步促進德州與台灣雙邊投資、擴大貿易、創造就業機會，並增加雙邊關鍵產業的創新能量。

郭智輝指出，德州是美國本土面積最大、人口第2大州，台灣是德州在亞洲第5大進口來源和出口市場，2023年雙方貿易總額達213億美元，德州也是台廠赴美的主要投資地，包括環球晶、台塑、光寶科技、南亞和中油等公司，近年台積電、環球晶等台廠前進美國布局，也會帶動相關供應鏈廠商赴美，其中有許多中小企業，雙方將會以這個意向聲明書為基礎加強合作，經濟部未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局，並與德州政府共同協助雙方業者，打造優質供應鏈生態系，強化供應鏈的韌性。

郭智輝也出席德州在台辦事處剪綵典禮，艾伯特強調，德州與台灣站在一起。經濟部歡迎德州在台設立據點，郭智輝也回應艾伯特州長表示，將在經濟部內指定單一窗口協助推動雙邊經貿合作，創造互利雙贏合作關係。

至於經濟部如何協助台廠供應鏈到當地尋找商機？郭智輝受訪時說，德州有很多半導體公司，經濟部會先朝這方面考慮，是否將整個供應鏈移到德州，這需要看當地資源與條件，如果可以足夠，經濟部會朝這個方向努力，並提供稅賦及投資獎勵也會與當地地方政府溝通，這都是經濟部可以做的事情。

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