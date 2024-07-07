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NBA自由市場7/5總整理！DeRozan加盟國王　勇士長人Saric簽約金塊

▲2024NBA自由市場7月7日消息，沙加緬度國王透過先簽後換，以3年7400萬美元的合約得到球星DeMar DeRozan。而前金州勇士內線Dario Saric，今日則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024NBA自由市場7月7日消息，沙加緬度國王透過先簽後換，以3年7400萬美元的合約得到球星DeMar DeRozan。而前金州勇士內線Dario Saric，今日則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024NBA自由市場在7月1日開市，《NOWnews》為讀者持續整理相關訊息，今（7）日沙加緬度國王透過先簽後換，以3年7400萬美元的合約得到球星DeMar DeRozan。而前金州勇士內線Dario Saric，今日則是選擇和丹佛金塊簽下兩年1060萬美元合約前往「哩高城」。

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🏀DeMar DeRozan先簽後換加盟國王

根據ESPN報導，國王隊已經和自由球員DeMar DeRozan達成一份3年7400萬美元（約合台幣24億元）的先簽後換合約，國王將陣中主力前鋒Harrison Barnes作為三方交易的籌碼，送往聖安東尼奧馬刺，作為交易的一部分將Chris Duarte和2個次輪選秀權加上現金送到芝加哥公牛隊。

DeRozan是聯盟中有名的中距離殺手，可以得分、也可以組織，上賽季他場均24分4.3籃板5.3助攻。今年夏天DeRozan吸引多支球隊關注，洛杉磯湖人據傳也是潛在下家之一，但最終是國王打動了他。

國王隊在後場和內線方面，已經分別有全明星等級的De'Aaron Fox和Domantas Sabonis坐鎮，如今DeRozan加盟球隊，將可以在側翼陣容上給予球隊戰力更大的提升。

▲NBA美國職籃洛杉磯湖人今夏試圖補強陣容卻頻頻受阻，資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上替紫金大軍想方法，他認為湖人隊目前在自由市場上的唯一選擇，就是爭取公牛球星DeMar DeRozan加盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據ESPN報導，國王隊已經和自由球員DeMar DeRozan達成一份3年7400萬美元（約合台幣24億元）的先簽後換合約，上賽季他場均24分4.3籃板5.3助攻。（圖／美聯社／達志影像）
🏀Dario Saric去金塊當Jokic替補

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，Dario Saric已經與丹佛金塊隊簽下了兩年總價1060萬美元的合約。30歲的Saric上賽季是金州勇士隊的角色球員，場均可貢獻8分4.4籃板2.3助攻。

這將是這位克羅埃西亞前鋒在NBA 職業生涯中效力的第6 支球隊，此前他曾效力於金州勇士隊、費城76人隊、明尼蘇達灰狼隊、鳳凰城太陽隊和奧克拉荷馬城雷霆隊。

金塊隊今年在季後賽失利的主因是輪換深度不夠，主力在勢均力敵的系列賽中氣力放盡，Saric可望進入這支球隊的長人輪換，給予Nikola Jokic更多喘息時間。

▲29歲的克羅埃西亞長人Dario Saric將是勇士奪冠隱形王牌。（圖／勇士隊推特）
▲根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，Dario Saric已經與丹佛金塊隊簽下了兩年總價1060萬美元的合約。（圖／勇士隊推特）
🔥2024年NBA自由市場簽約狀況：

◾Thomas Bryant以1年合約續留熱火。

◾PJ Dozier以1年合約加入灰狼。

◾詹皇（LeBron James）以2年1.04億美元的合約，續留湖人；合約包含交易否決權，且第2年為球員選項。

◾Alec Burks以1年合約加入熱火。

◾Joe Ingles以1年合約加入灰狼。

◾Damion Lee以1年合約續留太陽。

◾Taurean Prince以1年合約加入公鹿

◾ Donovan Mitchel三年1.503億美元續約騎士

◾ Kyle Anderson三年2700萬美元轉戰勇士

◾ James Harden兩年7000萬美元續約快艇

◾ Kevin Love兩年800萬美元續約熱火

◾ 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術

◾ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺

◾ Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師

◾ 𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠

◾ Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人

◾ Eric Gordon一年300萬美元簽約76人

◾ Alex Len一年300萬美元續約國王

◾ DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊

◾ Paul George四年2億2120萬美元簽約76人

◾ Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人

◾ Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克

◾ Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆

◾ 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞

◾ Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠

◾ Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆

◾ Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆

◾ Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛

◾ Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人

◾ 𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士

◾ Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士

◾ Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士

◾ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇

◾ Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿

◾ Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克

◾ Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術

◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術

◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術

◾DeMar DeRozan 3年7400萬美元先簽後換去國王

◾Dario Saric兩年1060萬美元加盟金塊

(以上交易截至日為7/7)

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