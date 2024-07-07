NBA自由市場7/5總整理！DeRozan加盟國王　勇士長人Saric簽約金塊

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根據ESPN報導，國王隊已經和自由球員DeMar DeRozan達成一份3年7400萬美元（約合台幣24億元）的先簽後換合約，國王將陣中主力前鋒Harrison Barnes作為三方交易的籌碼，送往聖安東尼奧馬刺，作為交易的一部分將Chris Duarte和2個次輪選秀權加上現金送到芝加哥公牛隊。
DeRozan是聯盟中有名的中距離殺手，可以得分、也可以組織，上賽季他場均24分4.3籃板5.3助攻。今年夏天DeRozan吸引多支球隊關注，洛杉磯湖人據傳也是潛在下家之一，但最終是國王打動了他。
國王隊在後場和內線方面，已經分別有全明星等級的De'Aaron Fox和Domantas Sabonis坐鎮，如今DeRozan加盟球隊，將可以在側翼陣容上給予球隊戰力更大的提升。
🏀Dario Saric去金塊當Jokic替補
根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，Dario Saric已經與丹佛金塊隊簽下了兩年總價1060萬美元的合約。30歲的Saric上賽季是金州勇士隊的角色球員，場均可貢獻8分4.4籃板2.3助攻。
這將是這位克羅埃西亞前鋒在NBA 職業生涯中效力的第6 支球隊，此前他曾效力於金州勇士隊、費城76人隊、明尼蘇達灰狼隊、鳳凰城太陽隊和奧克拉荷馬城雷霆隊。
金塊隊今年在季後賽失利的主因是輪換深度不夠，主力在勢均力敵的系列賽中氣力放盡，Saric可望進入這支球隊的長人輪換，給予Nikola Jokic更多喘息時間。
🔥2024年NBA自由市場簽約狀況：
◾Thomas Bryant以1年合約續留熱火。
◾PJ Dozier以1年合約加入灰狼。
◾詹皇（LeBron James）以2年1.04億美元的合約，續留湖人；合約包含交易否決權，且第2年為球員選項。
◾Alec Burks以1年合約加入熱火。
◾Joe Ingles以1年合約加入灰狼。
◾Damion Lee以1年合約續留太陽。
◾Taurean Prince以1年合約加入公鹿
◾ Donovan Mitchel三年1.503億美元續約騎士
◾ Kyle Anderson三年2700萬美元轉戰勇士
◾ James Harden兩年7000萬美元續約快艇
◾ Kevin Love兩年800萬美元續約熱火
◾ 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術
◾ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺
◾ Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師
◾ 𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠
◾ Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人
◾ Eric Gordon一年300萬美元簽約76人
◾ Alex Len一年300萬美元續約國王
◾ DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊
◾ Paul George四年2億2120萬美元簽約76人
◾ Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人
◾ Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克
◾ Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆
◾ 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞
◾ Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠
◾ Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆
◾ Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆
◾ Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛
◾ Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人
◾ 𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士
◾ Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士
◾ Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士
◾ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇
◾ Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿
◾ Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克
◾ Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術
◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術
◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術
◾DeMar DeRozan 3年7400萬美元先簽後換去國王
◾Dario Saric兩年1060萬美元加盟金塊
(以上交易截至日為7/7)