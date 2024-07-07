成攻擊破口！鄭文燦自清火速辭海基會　防綠「反貪腐」形象再蒙灰

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不過，鄭文燦於深夜發出簡短聲明強調自身清白。他表示，他從政以來，公而忘私，不貪不取，這是他很珍惜的價值，「我也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白」，
面對司法纏訟及在野黨要求下台等攻擊，鄭文燦於中午提出請辭，海基會並於下午旋即發聲明宣布，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務，鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。
據悉，鄭文燦涉貪汙一事爆發後，黨內不分派系均大吃一驚，也有人替他說話，但此事影響之廣之深，更可能衝擊民進黨形象，黨內也一致認為鄭文燦應先請辭，優先處理官司，避免在野黨大作文章較為妥當。
對於鄭文燦火速離職做法，黨內人士認為，鄭文燦在政壇打滾多年，相信有很好的政治判斷及政治智慧，因此離職應是他個人決定；另有黨內人士認為，鄭請辭是合理範圍，沒有什麼好大驚小怪。
民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，肯定鄭文燦「全力捍衛清白」決定，法律前人人平等，尊重檢調調查，也讓案件回歸專業調查；她也呼籲，在野黨應停止過當的操作，讓司法回歸司法。
民進黨立委鍾佳濱受訪時則說，支持鄭文燦請辭海基會後，全力以赴捍衛個人清白，也希望後續司法能勿枉勿縱，秉公處理。他指出，以目前兩岸狀況下，誰當海基會董事長影響都有限，也沒有非誰擔任不可，現在外界所著墨的，無非是鄭文燦在司法上的爭辯，而非對海基會。
對於海基會董事長人選，新系立委許智傑認為，海基會董事長需要一位政治色彩較不鮮明的人選來擔任，相信賴清德會做出最好的決定。
除了鄭文燦火速請辭海基會職辭外，民進黨內部的廉政會明晚也將開臨時會，討論是否針對鄭文燦案件立案調查，避免「賴主席」所努力經營的「反貪腐第一品牌」形象，再度被蒙上一層灰。