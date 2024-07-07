25年前沒這麼熱？眾嘆：不用開冷氣　氣象署揭「台灣飆溫」原因

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其餘網友則紛紛回應，「我記得小時候32度就很熱」、「小時後電風扇就夠吹了，冷氣頂多中午吃飯開」、「20年前教室沒冷氣吧」、「以前能在台下曬太陽聽校長廢話一小時，現在都在禮堂或蓋風雨遮了，這就是差異」、「以前34度就上新聞了，現在36常態」、「台灣周遭海水溫度都30度了，連海水都熱的。」
大家都知道，頻繁的高溫和「全球暖化」有直接關聯，事實上氣象署曾指出，台灣增溫程度比全球暖化趨勢快，且數據顯示快上近2倍。1880年至2020年，全球平均氣溫上升趨勢約為每10年上升攝氏0.08度，最近30年，每10年上升攝氏0.21，而在台灣，1898年至2020年，平地測站「年平均溫度」上升趨勢為每10年上升攝氏0.11度，近30年的暖化趨勢為每10年上升攝氏0.29度。
氣象署預報中心主任陳怡良表示，全球暖化在各地是「不均勻發生」，陸地暖化比海洋快、高緯度暖化比低緯度快，而台灣的位置讓暖化速率剛好處於全球的2倍快；此外，數據也顯示，台灣「冬天暖化比夏天明顯，夜間暖化比白天明顯」，所以「夜間溫度降不下來，民眾開冷氣的時間拉長，對電力的需求也越來越大。」
陳怡良補充，值得留意的是，除了陸地外，全球海洋溫度也在攀升，包括6月在內，全球均溫已經連續13個月創新高，台灣雖然是海島國家，只要暖到一定程度就會有海風調節，不會像一些大陸型氣候地區標出攝氏40至50度的高溫，不過民眾仍要有心理準備，「逼近極端的高溫會越來越頻繁發生，且海島國家只要空氣較潮濕，體感也會更加悶熱。」