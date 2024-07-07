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25年前沒這麼熱？眾嘆：不用開冷氣　氣象署揭「台灣飆溫」原因

▲太熱了！今（2024）年6中旬開始台灣就出現攝氏40度極端高溫，7月後氣溫飆破攝氏38度更成為常態。（圖／記者陳明安攝）
▲太熱了！今（2024）年6中旬開始台灣就出現攝氏40度極端高溫，7月後氣溫飆破攝氏38度更成為常態。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

夏天熱的越來越誇張，今（2024）年6中旬開始台灣就出現攝氏40度極端高溫，7月後氣溫飆破攝氏38度更成為常態，距離暑假結束還有好長一段時間，有網友好奇拋問「25年前的台灣有這麼熱嗎？」貼文掀起熱議，許多人紛紛表示近年高溫太有感，以前冷氣只開中午時段，現在幾乎開整天，對此氣象署也明確指出，「台灣的暖化速率是全球平均的2倍快」，頻繁的高溫在未來將會是人類的一大考驗。

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一名網友在 PTT 以「認真問，25年前的台灣有這麼熱嗎？」為題發文，表示「一年最熱通常落在7月中下旬，但6月底、7月初台灣已經熱到爆，動不動就35度以上，南部甚至接近40度，體感溫度幾乎全台都破40度，難怪台灣人冷氣狂開，25年前，也就是1999年，當年那個還在蓋核四的年代，請問當時台灣有這麼熱嗎？」

其餘網友則紛紛回應，「我記得小時候32度就很熱」、「小時後電風扇就夠吹了，冷氣頂多中午吃飯開」、「20年前教室沒冷氣吧」、「以前能在台下曬太陽聽校長廢話一小時，現在都在禮堂或蓋風雨遮了，這就是差異」、「以前34度就上新聞了，現在36常態」、「台灣周遭海水溫度都30度了，連海水都熱的。」

▲1898至2020年，台灣平地氣象站的「溫度距平時間序列圖」，紅、藍色分別表示「正距平、負距平」溫度，黑色實線為9年滑動平均。（圖／中央氣象署提供）
▲1898至2020年，台灣平地氣象站的「溫度距平時間序列圖」，紅、藍色分別表示「正距平、負距平」溫度，黑色實線為9年滑動平均。（圖／中央氣象署提供）
大家都知道，頻繁的高溫和「全球暖化」有直接關聯，事實上氣象署曾指出，台灣增溫程度比全球暖化趨勢快，且數據顯示快上近2倍。1880年至2020年，全球平均氣溫上升趨勢約為每10年上升攝氏0.08度，最近30年，每10年上升攝氏0.21，而在台灣，1898年至2020年，平地測站「年平均溫度」上升趨勢為每10年上升攝氏0.11度，近30年的暖化趨勢為每10年上升攝氏0.29度。

氣象署預報中心主任陳怡良表示，全球暖化在各地是「不均勻發生」，陸地暖化比海洋快、高緯度暖化比低緯度快，而台灣的位置讓暖化速率剛好處於全球的2倍快；此外，數據也顯示，台灣「冬天暖化比夏天明顯，夜間暖化比白天明顯」，所以「夜間溫度降不下來，民眾開冷氣的時間拉長，對電力的需求也越來越大。」

陳怡良補充，值得留意的是，除了陸地外，全球海洋溫度也在攀升，包括6月在內，全球均溫已經連續13個月創新高，台灣雖然是海島國家，只要暖到一定程度就會有海風調節，不會像一些大陸型氣候地區標出攝氏40至50度的高溫，不過民眾仍要有心理準備，「逼近極端的高溫會越來越頻繁發生，且海島國家只要空氣較潮濕，體感也會更加悶熱。」


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