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高球／移動日繳出68桿　潘政琮繼續爭奪約翰迪爾菁英賽冠軍頭銜！

▲潘政琮挑戰生涯第二勝，目前累計負17桿，落後新任領先者戴維斯湯普森（Davis Thompson)4 桿，並列第四位 。（圖／Getty Images）
▲潘政琮挑戰生涯第二勝，目前累計負17桿，落後新任領先者戴維斯湯普森（Davis Thompson)4 桿，並列第四位 。（圖／Getty Images）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣好手潘政琮週六在約翰迪爾菁英第三輪打出負3桿的68桿，繼續爭奪個人美巡生涯的第二勝以及英國公開賽的參賽資格。潘政琮以36洞並列領先之姿進入第三輪比賽，他在TPC奔鹿球場（TPC Deere Run ）最後一洞吞下柏忌，這是他近49 洞首度掉桿。最終他累計負17桿，落後新任領先者戴維斯湯普森（Davis Thompson)4 桿，並列第四位。 

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湯普森第三輪飆出驚人的62桿，以負21桿的192桿領先。艾瑞克柯爾（Eric Cole)與第二輪並列領先的英格蘭選手艾隆雷（Aaron Rai)分別交出64桿和66桿，落後兩桿並列第二。

俞俊安和韓國選手任成宰（Sungjae Im）分別打出69桿和70桿，同以並列第21名進入決勝輪。金成玹交出69 桿，暫並列41位。 

潘政琮在 2019 年 RBC 傳承賽（RBC Heritage )獲得了唯一的美巡賽勝利，他決心繼續為期待已久的第二勝而奮鬥。他希望他的推桿在追趕領先者的過程中，能夠發揮出色的作用。  「我落後四桿，所以明天我必須全力以赴。」潘政琮說。  「我不會說緊張，但我一定會盡我所能，努力抓到更多的小鳥。」

潘政琮爭奪個人美巡生涯的第二勝

潘政琮將更有動力在週日發動進攻，因為尚未取得英國公開賽參賽資格的前兩名選手，將獲得兩週後在皇家土倫（Royal Troon)的寶貴席位。他之前曾參加過2014 、2019 和2021 年的英國公開賽。「對我來說，英國公開賽資格就像是額外的紅利。就像我說的，我只要上場比賽，盡量推進更多球，就有機會。」

湯普森延續了最近的良好狀態，第二度在美巡賽打完54 洞後取得領先。他第三輪交出一張完美的計分卡，抓到 9 隻小鳥，沒有任何柏忌。他在最近的美國公開賽和火箭抵押菁英賽，分別並列第 9 和第 2 名。他渴望在這場職業生涯的第 63 次出賽，將兩桿領先優勢轉化為冠軍頭銜。

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