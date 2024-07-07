「班班喝鮮乳」救國產酪業 農業部：偏遠地區團膳業者配送保久乳
2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，恐衝擊台灣酪業，農業部編列44億元經費，與教育部共同推出計畫「班班有鮮乳」，今年9月開始提供全國133.5萬名國小學童每周飲用2次國產鮮乳，引發團膳業者反彈無冷藏配送車，另也有人質疑學校已推動多年豆奶政策，是否引發排擠效應？對此，農業部回應不影響學校針對現有豆奶採購，至於偏遠地區及設備不完善區域會考慮使用保久乳，讓團膳業者可以協助配送。
記者林莞茜／綜合報導
農業部編列44億，推動「班班喝鮮乳」計畫，原規劃保久乳，後來卻調整為鮮乳，主因為團膳業者稱沒有冷藏配送車難運送，並排定113學年度開始提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生飲用國產鮮乳，每瓶鮮乳補助14元。
至於外界質疑2019年推動的國產豆奶進校園政策，是否會讓兩個計劃相抵觸？李宜謙回應，針對外界擔憂是否開學後提供鮮乳會影響既有的營養午餐豆奶「兩者供應時間可以排開」，有國內大型廠商也有提供無乳糖的鮮乳，對於乳糖不耐症學童都有辦法可以處理，且每周喝2次鮮乳是「額外」提供，雖然目前初估4年計畫經費是44億，但經費調整還要視中間成本是否提高而定，會邊操作邊檢討。