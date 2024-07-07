超商消暑優惠！全家霜淇淋19元「比買1送1便宜」　冰磚拿鐵5折喝

蘿拉關係企業驚見「聖結石是董事」！本人發聲：對AB合約毫不知情

▲聖結石表示，自己對於蘿拉的AB合約爭議完全不知情。（圖／翻攝聖結石IG）
▲聖結石表示，自己對於蘿拉的AB合約爭議完全不知情。（圖／翻攝聖結石IG）

記者潘毅／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前拋出解雇元老級員工蘿拉震撼彈，近期更公布蘿拉涉及不法行為，使用「AB合約」從公司獲取8位數金額，案情引發全台關注。更有網友扮起偵探，發現蘿拉近期以本名林沛蓁開設「海納百釧有限公司」，並在關係企業擔任監察人，結果關係企業的董事中，驚見另一位網紅「聖結石」曾聖傑的名字，對此，聖結石也發出聲明澄清，自己並不清楚蘿拉AB合約相關爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有網友在社群上持續追查蘿拉「AB合約」事件內幕，結果發現蘿拉設立的「海納百釧有限公司」公司，與「浩綻公司」互為關係企業，結果「浩綻公司」除了董事長，還有另外兩名董事，其一就是知名YouTuber聖結石（本名曾聖傑），蘿拉則是監察人，雙方皆持有公司股份25000股，是最大股東。

▲蔡阿嘎（左）近期疑似再度開酸前員工蘿拉（右），表示：「人心隔肚皮。」掀起討論，粉絲則表示蔡阿嘎在偷臭。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）近期公開指控前員工蘿拉（右）使用「AB合約」從公司獲取8位數金額。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
消息曝光後，各種陰謀論也在網路上發酵。對此，聖結石在今（7）日下午發出澄清聲明，表示「浩綻公司」設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與蘿拉「AB合約」事件完全無關。

聖結石也表示，自己投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關，「再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。」

聖結石完整聲明如下：

本人曾聖傑（聖結石），茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下：

1. 本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司（下稱「浩綻公司」）甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。

2. 本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上 （帳號：qoop1113），以及在2024年4月19日於X上 （（帳號：@Saintjey1113），發佈天使投資開放申請的公告。

3. 本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。

感謝社會大眾與各位朋友的關心，也懇請各方人士停止捕風捉影，以免波及無辜。

2024年7月7日

曾聖傑（聖結石）


蔡阿嘎看到會嘔死！七龍珠「圓夢計畫」遭蘿拉冷處理　品牌爆內幕

獨／蘿拉AB約狠撈千萬！電獺大叔也遇「壞會計」　親曝打官司下場

蔡阿嘎、二伯心寒！蘿拉惡行黑歷史曝　公關終於敢說了：實在離譜

蘿拉不回應「廠商不敢聯絡蔡阿嘎」！專業人士分析原因：太尷尬了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選