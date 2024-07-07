蘿拉關係企業驚見「聖結石是董事」！本人發聲：對AB合約毫不知情

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消息曝光後，各種陰謀論也在網路上發酵。對此，聖結石在今（7）日下午發出澄清聲明，表示「浩綻公司」設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與蘿拉「AB合約」事件完全無關。
聖結石也表示，自己投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關，「再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。」
聖結石完整聲明如下：
本人曾聖傑（聖結石），茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下：
1. 本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司（下稱「浩綻公司」）甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。
2. 本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上 （帳號：qoop1113），以及在2024年4月19日於X上 （（帳號：@Saintjey1113），發佈天使投資開放申請的公告。
3. 本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。
感謝社會大眾與各位朋友的關心，也懇請各方人士停止捕風捉影，以免波及無辜。
2024年7月7日
曾聖傑（聖結石）