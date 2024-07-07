北影26／陳慕義真的上台了！再開嗆主辦單位：演員沒得半個獎

陳意涵罕見「同框周渝民」！掀15年前《痞子英雄》回憶殺劇迷嗨翻

▲陳意涵和周渝民許久沒有同框，這幕勾起許多劇迷對15年前《痞子英雄》的回憶。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵和周渝民許久沒有同框，這幕勾起許多劇迷對15年前《痞子英雄》的回憶。（圖／陳意涵臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024台北電影節頒獎典禮6日晚間在台北市中山堂隆重舉辦，陳意涵憑藉電影《小曉》獲頒最佳女配角獎。而她今（7）日稍早也在臉書分享心情，表示昨天是開心又感動的一晚，看到很多老朋友和新朋友仍持續拍著電影，期望後會有期，同時PO出和許多大咖的合照，其中和周渝民同框，讓許多劇迷頓時勾起15年前追《痞子英雄》的回憶。

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陳意涵稍早在臉書表示，「謝謝台北電影節，開心又感動的一晚～」看到很多老朋友和新朋友，大家都還繼續拍電影，也讓她感到開心，並說「這條路真的很美好，我們後會有期喔」，並曬出在後台與許多大咖的花絮照。

▲陳意涵（左）PO出和林心如（中）、許瑋甯（右）的合照。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵（左）曬出和林心如（中）、許瑋甯（右）的合照。（圖／陳意涵臉書）
看到第一張是陳意涵和周渝民的合照，她寫上「我的痞子英雄」，因為2人許久沒同框，因此這幕讓不少劇迷感動，回想起15年前的電視劇《痞子英雄》，表示「有生之年還能看到痞子英雄的陳在天跟陳琳合體真的是好感動」、「15年了，依然亮眼」。此外，陳意涵也分享了與《小曉》女主角林品彤、柯震東、林心如、許瑋甯、劉奕兒等人的合照。

陳意涵睽違14年再度在北影獲獎，在後台受訪時開心到語無倫次，她表示十幾年前演《聽說》的時候，還什麼都不懂，是個只知道談戀愛的小女生就入圍北影了，如今她已經是2個孩子的媽媽，對於身分轉變，她指出「北影每次都在我覺得迷茫的時候，在我人生需要幫助的時候，給我很大的支持，給予肯定，讓我知道選擇演戲是對的」。

▲陳意涵（右）分享和林品彤（左）的合照。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵（右）分享和林品彤（左）的合照，2人昨晚分別在北影奪下最佳女主角獎及最佳女配角獎。（圖／陳意涵臉書）

▲陳意涵（左）分享和劉奕兒（右）的合照。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵（左）分享和劉奕兒（右）的合照，還擺出可愛的鬼臉。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵（左）分享和柯震東（中）的合照，春風（右）意外入鏡。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵（左）和柯震東（中）的合照時，春風（右）意外入鏡。（圖／陳意涵臉書）

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