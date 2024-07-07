選罷法修法明再戰！國民黨「提高罷免門檻」不排案 喊話就事論事
立法院內政委員會明（8）日繼續排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，根據最新議程，國民黨立委許宇甄提高選罷法門檻的版本已被抽掉，改主審原住民選舉相關法案以及民進黨立委吳秉叡的連署加嚴版本。對此，國民黨團書記長洪孟楷表示，盼本於議事規則、就事論事的開會。
記者林怡昕／台北報導
立法院內政委員會4日排審國民黨立委提案的選罷法修正草案，由於國民黨版本擬「提高罷免門檻」，引發民進黨不滿，一大早就甲動佔領主席台杯葛議事，召委高金素梅則以身體不適為由，離開會議現場，議事空轉一上午。國民黨當天下午出招，說服高金素梅更換會議室，民進黨卻以「軟禁」議事人員方式，導致會議無法進行，最終只能宣布散會，朝野將於明天再戰，傳出國民黨已祭出甲動因應。
值得注意的是，高金素梅已將許宇甄「提高選罷法門檻」的版本抽掉，明天將主審原住民選舉相關法案以及民進黨立委吳秉叡的連署加嚴版本，此舉等於坐實「國民黨放棄提高罷免門檻」，將著重在「連署資格」加嚴。
洪孟楷稍早指出，上週民進黨團當家鬧事，軟禁及搶奪議事人員手上的資料，這些都是過去不曾看見的事，過去立委間再怎麼樣的攻防，絕不會波及議事、工作人員。
洪孟楷表示，明日會本於議事規則，就事論事的要求開會，如果民進黨團還要惡意暴力杯葛，甚至傷害到議事人員的人身安全，國民黨團絕不容許，希望能理性的溝通討論。