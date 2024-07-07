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就業職涯與斜槓創業！高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享講座

▲高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享尋找自我價值和實現夢想講座。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享尋找自我價值和實現夢想講座。(圖／高雄市政府勞工局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府勞工局6日下午，在高雄軟體科技園區，舉辦職人黃豪平分享尋找自我價值和實現夢想講座，吸引近兩百人與會，期能透過舉辦職能再提升斜槓圓夢計畫職人分享講座，為勞工朋友開展就業職涯與斜槓創業的建議與思考。

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▲高雄市政府勞工局副局長陳石圍致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局副局長陳石圍致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局副局長陳石圍表示，透過職人分享的經驗談，除了有助於激發職能再提升與斜槓創新的契機，探索人生的各種可能，也希望可以啟發遇到生活及職涯迷茫的勞工朋友，如何運用不一樣的思維來度過低潮與不安。

▲高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享尋找自我價值和實現夢想講座。(圖／高雄市政府勞工局提供)
▲高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享尋找自我價值和實現夢想講座。(圖／高雄市政府勞工局提供)
高雄市政府勞工局職人分享講座，邀請多才多藝斜槓青年黃豪平，以「玩轉人生路」為題，進行分享，他透過幽默風趣的講述風格，以自身經歷分享如何在多重職場角色中尋找自我價值和實現夢想。

以模仿比賽出道的黃豪平，不僅是影視、戲劇、綜藝節目的主持與演員，更身兼記者會、活動、廣播、Podcast主持、作家等跨界的多元身分，精彩的職業成長歷程與多才多藝的形象，深受好評。

黃豪平以人生中發生的「意外」開啟演講，講述是如何意外加入演藝圈，當年要不是因為意外，就沒辦法獲得綜藝節目代班機會，透過意外的抽考，被推薦參加辯論節目，也因此被看到說話的強項，隨著一次又一次的演出、觀眾的回應找到表演的意義，並精進自己，所謂「意外」可以是災難，也可以是開啟機會的入場券，他靠「意外」一路疊加推進，進而發現因為喜歡、擅長說話，再從說話開啟更多不同的任務、方向，從主持、脫口秀、模仿、電視創造出經驗，強大自己的能力和信心，迎接更多挑戰。

黃豪平指出，在人生職涯的道路上，可能會傷痕累累，而夢想之所以為夢想，就是因為不容易達成和實踐，鼓勵民眾勇敢迎接人生的各種挑戰，並坦然的面對失敗、不要害怕多元嘗試，只要找到自己喜歡、有興趣的事投入，持續努力與準備，他鼓勵民眾抓住核心優勢，維持職涯彈性、斜槓掌握人生，豐富玩轉人生的路。

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