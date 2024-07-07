就業職涯與斜槓創業！高雄市政府勞工局舉辦職人黃豪平分享講座

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高雄市政府勞工局職人分享講座，邀請多才多藝斜槓青年黃豪平，以「玩轉人生路」為題，進行分享，他透過幽默風趣的講述風格，以自身經歷分享如何在多重職場角色中尋找自我價值和實現夢想。
以模仿比賽出道的黃豪平，不僅是影視、戲劇、綜藝節目的主持與演員，更身兼記者會、活動、廣播、Podcast主持、作家等跨界的多元身分，精彩的職業成長歷程與多才多藝的形象，深受好評。
黃豪平以人生中發生的「意外」開啟演講，講述是如何意外加入演藝圈，當年要不是因為意外，就沒辦法獲得綜藝節目代班機會，透過意外的抽考，被推薦參加辯論節目，也因此被看到說話的強項，隨著一次又一次的演出、觀眾的回應找到表演的意義，並精進自己，所謂「意外」可以是災難，也可以是開啟機會的入場券，他靠「意外」一路疊加推進，進而發現因為喜歡、擅長說話，再從說話開啟更多不同的任務、方向，從主持、脫口秀、模仿、電視創造出經驗，強大自己的能力和信心，迎接更多挑戰。
黃豪平指出，在人生職涯的道路上，可能會傷痕累累，而夢想之所以為夢想，就是因為不容易達成和實踐，鼓勵民眾勇敢迎接人生的各種挑戰，並坦然的面對失敗、不要害怕多元嘗試，只要找到自己喜歡、有興趣的事投入，持續努力與準備，他鼓勵民眾抓住核心優勢，維持職涯彈性、斜槓掌握人生，豐富玩轉人生的路。