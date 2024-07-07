「鄭文燦涉貪忍不住劇透」　李艷秋列7劇本　曝這恐讓綠惹火上身

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李艷秋舉出7點，第一，鄭文燦涉案，賴清德早已知悉，才會將人人以為的儲君，下放海基會，形同圈禁，隨時可以出手了結鄭的政治生命；第二，讓待罪之人出掌海基會，是一石二鳥之策，一方面斷了儲君的念想，一方面斷了兩岸協商的可能，在賴清德眼中，海基會根本是個盲腸機構，鄭文燦的任命，證明賴清德完全無意與對岸建立協商管道，所以漁民被大陸海警帶走，無人談判、無人營救，是必然的事。
李艷秋接續說，重手抓大貪官，桃檢威武神勇，是民進黨執政以來辦自家人少見的大動作，是奉命？還是摘奸發伏？動作前有沒有向大老闆報告？檢調是執政黨的爪牙，已是民間普遍認知，如何脫離執政者掌控，贏回人民信任？就看這個案子。
第四點，李艷秋說，連鄭文燦都會涉貪，8年完全執政，民進黨貪腐已蔚然成風，難怪賴清德拼死阻擋國會改革，否則民進黨將面臨毀黨颱風；第五項，她說，人民最恨為政者貪污，鄭文燦涉貪，凸顯罷免基隆市長謝國樑的正當性不足，「他有貪污嗎？」
李艷秋提到第六點，賴清德號令黨內點起大罷免的狼煙，明年一整年台灣都將烽火連天，但是鄭文燦涉貪，讓大罷免底氣不足，這把狼煙可能反讓民進黨惹火上身。
最後，李艷秋說，如果檢調仍是人民的檢調，可期待未來民進黨貪腐將連環爆，賴清德將如何拆彈？他最擅長的操作，就是引爆兩岸烽火，一邊刺激老共，一邊將質疑的聲音全部抹紅，民進黨將一如既往，化險為夷。
李艷秋諷刺，鬥雞總統上任不到50天，鬥老共、鬥在野、鬥同志、鬥人民，覆議、釋憲、罷免、上街，弄得人人怒目相視，但是對於救漁民、救缺電、救通膨、救薪水，沒有半點進展，整個內閣毫無作為，官員前言不對後語，不知所云，「總統，讓老百姓喘口氣，過個安定的日子，很難嗎？」
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