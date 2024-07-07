高雄豪宅衣櫃藏屍案！死者家屬赴殯儀館認屍 痛斥兇嫌「很可惡」
高雄鼓山區昨（6）日傳出衣櫃藏屍命案，擔任詐團車手的38歲許姓男子疑因黑吃黑引發22歲陳姓男子不滿，日前將許男打死後藏屍衣櫃，直到陳母驚覺兒子有異狀，詢問之下才讓全案曝光，對此，許男家屬今（7）日前往殯儀館認屍，除難掩悲傷情緒外，許母也怒斥「凶嫌很可惡」。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男與許男均為詐團車手，日前許男疑似私吞數十萬元詐款，陳男為了追討隨即在2周前將許男帶回家，並在期間多次以皮帶抽打；5日凌晨3時許許男突然失去生命跡象，陳男見狀遂找來胞姊與期呂姓友人幫忙清理，並將屍體藏在衣櫃內，詳細情形還有待進一步釐清。
今天檢警會同法醫相驗遺體，許男母親及家人也前往殯儀館認屍，稍早許母受訪時怒斥「凶嫌很可惡」，並表示兒子平時打零工維生，先前因車禍斷腳，雖康復後還有去找工作，但隔沒多久後就沒做了，所以有大約1個月沒他的消息，沒想到再接獲消息已天人永隔。
※【NOWnews 今日新聞
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