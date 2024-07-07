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一週天氣／冷心低壓通過！午後大雷雨下不停　1圖看「降雨熱區」

▲上午炎熱、午後雷雨還會主導台灣天氣一段時間，各地都有局部短暫雷陣雨，中南部要小心豪雨，且雨勢有可能延續到晚上。（圖／記者葉政勳攝）
▲上午炎熱、午後雷雨還會主導台灣天氣一段時間，各地都有局部短暫雷陣雨，中南部要小心豪雨，且雨勢有可能延續到晚上。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

上午炎熱、午後雷雨還會主導台灣天氣一段時間，中央氣象署預報員葉致均指出，明（8）日「冷心低壓」通過台灣，午後各地都有局部短暫雷陣雨，中南部要小心豪雨，且雨勢有可能延續到晚上，而未來一週各地同樣偏炎熱，大台北、花東縱谷、中南部近山區都容易有攝氏36度以上的高溫。

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明後兩天雨下最猛　雨勢恐持續到晚上

葉致均表示，明後天水氣較多，台灣天氣不穩定、午後雷陣雨範圍較廣，風向為東南至偏南風；明天清晨至上午，中部以北沿海有零星降雨，「冷心低壓」通過有利對流發展，午後全台各地都要小心雷陣雨，中南部平地、北部山區有局部大雨，雨勢可能持續到晚上，中南部山區甚至可能出現豪雨。

週二各地為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午因為「海陸風輻合」，中南部地區會有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲未來幾天都有午後雷陣雨，上半週雨勢會較為劇烈，下半週雨區有縮小趨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天都有午後雷陣雨，上半週雨勢會較為劇烈，下半週雨區有縮小趨勢。（圖／中央氣象署提供）
週三太平洋高壓減弱　氣溫持續熱到週末

葉致均提及，週三（7/10）太平洋高壓逐漸減弱，台灣附近由偏南風轉為西南風，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部也有局部短暫陣雨。

週四、週五（7/11、7/12）太平洋高壓較弱，西南風影響，迎風面的南部地區有不定時的局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨。週末兩天（7/13、7/14）高壓逐漸增強，環境轉偏南風到東南風，中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區都有局部短暫陣雨。

氣溫部分，未來一週仍是高溫炎熱的體感，尤其大台北、中南部近山區及花東縱谷都能達到攝氏36度以上，週三後吹偏南風到西南風，中南部近山區也會氣溫也會再提高，東南部地區則是要小心焚風出現，高溫的狀況還會延續一段時間。

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