天氣預報／今雙北等10縣市「高溫警戒」！午後防豪雨 出門要帶傘
今（8）日太平洋高壓持續影響，台灣各地晴到多雲、氣溫較炎熱，北部攝氏35度、中部攝氏36度、南部攝氏35度、東部攝氏32至34度，週三（7/10）後吹偏南風到西南風，中南部近山區也會氣溫也會再提高，東南部地區則是要小心焚風出現，農作物應做好保護措施，戶外活動應慎防熱傷害。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致鈞指出，除東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，由於大氣不穩定，有利對流發展，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，中南部山區甚至可能出現局部短延時豪雨。
⚠️高溫警戒資訊
高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至35度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度