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天氣預報／今雙北等10縣市「高溫警戒」！午後防豪雨　出門要帶傘

▲今（8）日天氣上午高溫炎熱，午後嚴防雷陣雨，部分地區可能還會有豪雨的出現。（圖／NOWnews資料照）
▲今（8）日天氣上午高溫炎熱，午後嚴防雷陣雨，部分地區可能還會有豪雨的出現。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（8）日太平洋高壓持續影響，台灣各地晴到多雲、氣溫較炎熱，北部攝氏35度、中部攝氏36度、南部攝氏35度、東部攝氏32至34度，週三（7/10）後吹偏南風到西南風，中南部近山區也會氣溫也會再提高，東南部地區則是要小心焚風出現，農作物應做好保護措施，戶外活動應慎防熱傷害。

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氣象署預報員葉致鈞指出，除東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，由於大氣不穩定，有利對流發展，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，中南部山區甚至可能出現局部短延時豪雨。

⚠️高溫警戒資訊
高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

▲未來一週同樣是高溫炎熱，各地普遍高溫皆可以來到攝氏32至36度，局部極端高溫區位則受盛行風向而定。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週同樣是高溫炎熱，各地普遍高溫皆可以來到攝氏32至36度，局部極端高溫區位則受盛行風向而定。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至35度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至34度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度

▲未來幾天都有午後雷陣雨，今天雨勢較為劇烈，明天開始雨勢會稍微趨緩。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天都有午後雷陣雨，今天雨勢較為劇烈，明天開始雨勢會稍微趨緩。（圖／中央氣象署提供）

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