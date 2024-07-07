私立惠比壽中學來台慶15週年！見雞排嗨翻 即興改歌詞驚現臭豆腐
▲日本偶像女團「私立惠比壽中學」 來台開唱慶祝15週年，成員直呼要去夜市挑戰大雞排和臭豆腐，還將台灣美食「臭豆腐」放入歌詞中。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）
記者
吳昕蓓／綜合報導
｜ 2024-07-07 18:00:02 2024-07-07 18:01:05
日本偶像女團「私立惠比壽中學」 今年（2023）4月展開全新巡演「私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 ～the other side of indigo hour～」，除了日本國內15場演出，睽違多年於週六（6日）晚間於台北Legacy開唱，展現驚人舞台魅力跟唱功，成員直呼要去夜市挑戰大雞排和臭豆腐，還將台灣美食「臭豆腐」放入歌詞中。
成員為真山麗花、安本彩花、星名美怜、小林歌穗、中山莉子、櫻木心菜、小久保柚乃、風見和香、櫻井笑舞、仲村悠菜等10人，連續熱唱23首歌曲，更表示想去夜市挑戰台灣美食，讚嘆：「台北真的太多好吃的！」愛上台北的她們，還將「台北」、「小籠包」、「臭豆腐」放入歌詞中，在歌曲中靈活運用「你好」、「大家好」等中文，吸引全場粉絲跟著大喊，掀起陣陣高潮。 ▲日本偶像女團「私立惠比壽中學」睽違多年於週六（6日）晚間於台北Legacy開唱。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）
成員們對台灣美食如數家珍，透露中午吃了雞排便當，「大雞排」令她們都興奮不已，許願希望有機會去夜市挑戰大雞排。她們在品嚐蛋糕上的芒果後，更直呼希望下次能直接吃一整顆，親自感受台灣芒果的美味。演唱會上成員問粉絲有沒有推薦的美食，現場瞬間變成交流大會，她們對臭豆腐躍躍欲試，「聽說在台灣是跟日本納豆一樣受到歡迎的好吃美食，另外還在飯店看到好多水果，除了西瓜，沒想到台灣有這麼多種水果！」
昨晚演出以〈Knock You Out！〉一曲揭開序幕，10人身穿全白清純制服裙，4位成員大秀「嘴上功夫」，接力挑戰長串RAP詞，帥氣逼人，成員除帶全場粉絲齊喊「EBICHU」，也用中文說：「一起加油！」台下粉絲舞動手燈回應，展現日本偶像女團的獨特應援氣氛。成員們以中文「大家好」問候台灣粉絲，表示完全能聽見台下粉絲應援聲，由於聲量跟熱情都太驚人，還可愛喊話：「不好意思，我們現在要講話囉！」請粉絲們聽她們說話。 ▲台下粉絲舞動手燈回應，展現日本偶像女團的獨特應援氣氛。（圖／STARDUST PROMOTION, INC.提供）