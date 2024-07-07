畢書盡慶生到一半突然哭了！曝「內心害怕時刻」：我改變了很多
情歌王子Bii畢書盡近來發行單曲〈最特別的人〉，同步推出韓文版〈말해Say It〉（中文：說吧），一發行就衝上數位串流平台冠軍，展現他在音樂上的企圖心。而他也在生日前一天和粉絲私密聚會，表示今年一定能聽到全新專輯，也搶先清唱即將發行的全新單曲。他透露在準備專輯期間，有很多害怕的時刻，但最近一直試著調整心態，自己已經改變很多了。
記者朱祖儀／綜合報導
畢書盡今年先推出與搖滾樂團TRASH合作、如同「春雷」般的搖滾單曲〈偶像歌手〉，緊接著發行單曲〈最特別的人〉回歸「畢式情歌」，為了和一路支持他的BF（粉絲名）更加貼近，他在生日前一天和歌迷私密聚會，還在現場親手製作韓式料理「紫菜飯捲」，並親餵在遊戲互動環節獲勝的BF吃飯捲，讓BF們直說「太幸福了！」
畢書盡也說，之前在韓國比較常買直接買紫菜飯捲來吃，很少自己做，不過他的手法看起來卻不像新手，一次就完美成功，還能在製作過程中回答粉絲提問。粉絲們在聚會上，紛紛好奇提問，畢書盡有沒有不愛吃的食物？他秒答「臭豆腐」，隨後表示「沒有不好吃，但第一次吃到的時候被味道嚇到就不敢再吃了」，引起台下的BF笑聲連連；接著進行到遊戲問答和比手畫腳遊戲，考驗BF們對畢書盡的熟悉程度，獲勝者可以被畢書盡親餵飯捲，和獲得畢書盡的私藏物品「親筆簽名棒球」。
而畢書盡在聚會上也許了3個願望，未料下秒螢幕突然播放粉絲自製的祝賀影片，還有遠從馬來西亞和新加坡的粉絲加入祝賀影片，被蒙在鼓裡的畢書盡看到隨即眼眶泛淚，感性說「謝謝大家喜歡我的創作，喜歡我這個人」，也表示在準備專輯的創作過程中有很多害怕的時刻，「其實這段時間試著調整心態，自己改變了很多，也真的很盡力地寫、盡力地唱，不論在聲音還是歌曲風格上，希望能讓大家感受到進步跟突破，讓大家聽到很不一樣的畢書盡。」一番真情告白感動全場粉絲，但他也不忘開玩笑說「時間過得太快了！我跟大家都要老了」，逗得全場大笑。