threads網友直指臉書「最沒用功能」 萬人共鳴：真的超煩人！
Meta旗下最老牌的社群平台就是臉書，使用人數多，自然有不少功能也會引起討論。Meta集團下才剛滿一年的社群平台threads，帳號和IG綁定，可以快速累積好友數，不需要重新建立好友圈，因此快速成為社群新興勢力，對此，近期就有threads網友發文直指「Facebook史上最沒用的功能」並附上一張臉書留言的截圖，但卻沒有顯示任何留言，有網友立即Get到，回應表示，「每次都要特別改成顯示『所有留言』真的超煩！」，該則貼文也吸引破萬網友按讚認同。
記者周淑萍/綜合報導
threads上有網友點出「Facebook史上最沒用的功能」，同步附上一張臉書留言的截圖，上面顯示「你選擇了『最相關』，因此系統可能已過濾部分留言。」而所謂「最相關」卻是一則留言都沒有，引發網友怒火，還需要手動改成「所有留言」才能看到。
該則貼文，讓不少網友超有感，有人提到「真的超沒有用，相關就是跟你沒關係，每次都一片空白」、「都要特別調成『所有留言』真的超煩」、「真的神煩，滑社群就是想看留言，全部都擋掉我要看什麼」，因此有網友被迫養成了直接點「所有留言」的習慣，而臉書至今還是不能預設為「顯示全部留言」，有人趁機酸一波「覺得這功能超棒，讓我戒掉臉書」。
此外無用功能有人點名是「檢舉廣告」，因明明是詐騙廣告和線上賭場的廣告，但卻無法舉報，甚至有不想看到的專頁無法封鎖，只能暫停追縱30日，但網友卻超無奈表示「我根本沒追縱」。