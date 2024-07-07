獨家／陳慕義火力全開！怒轟蕭雅全沒謝演員：我沒聽到
北影（台北電影獎頒獎典禮）於昨（6）日圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下「最佳劇情長片」等5項大獎，但該片的演員陳慕義卻開砲導演蕭雅全在上台領獎時沒感謝演員：「誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」也質疑北影評審標準：「滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。」而今（7）日上午，他再於臉書透露導演蕭雅全不認同北影有政治考量，還對他說：「這樣很不尊重電影節。」對此，陳慕義和《NOWnews今日新聞》記者回應砲轟一事。
記者施以慧、吳昕蓓／綜合報導
陳慕義表示自己沒有用「不滿」這樣的詞語，只是依照事實框列與蕭雅全的對話紀錄，對於蕭雅全為致謝演員一事，陳慕義則表示：「他致謝提不提演員已經不重要了，有？我在外面抽煙沒聽到，沒有？很正常。」還痛罵蕭雅全：「我不懂為什麼入圍名單出來，他就可以『看了評審名單』，這是有例可循的嗎？還是例外？」
不只如此，陳慕義還提及，蕭雅全說他不尊重電影節，坦言：「是很嚴重的指控，北影沒提名我，我控訴，也沒說我不尊重，蕭雅全是《老狐狸》的導演，導演司職場面調度以及要保護演員。」陳慕義還嗆聲蕭雅全，從哪裡看見他不尊重北影，還表示是否不能提出質疑。而記者也同步詢問台北電影節，事實上評審名單在公布入圍當天也跟著一起公開，北影分為三個階段，初選、複選和決選，評審名單在官網上都可以查得到。