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「玉帝開天門」一年一度！7/11迎接天眖日　3生肖、3星座要發財了

▲一年一度「玉帝開天門」的好日子要來了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，每年農曆6月6日玉皇大帝將開天門，是為「天眖日」。（圖／NOWnews資料照片）
▲一年一度「玉帝開天門」的好日子要來了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，每年農曆6月6日玉皇大帝將開天門，是為「天眖日」。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅／綜合報導

一年一度「玉帝開天門」的好日子要來了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，每年農曆6月6日玉皇大帝將開天門，同時是「天眖日」，今年這個好日子將在國曆7月11日來到，包含獅子座、金牛座、天秤座以及生肖「龍、狗、猴」將迎來好運，接獲玉帝財。

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小孟老師解釋，農曆6月6日「天眖日」，被古人視為皇帝曬龍袍、以及玉帝大開天門賜財補運、補自身財庫的日子，因此建議大家在這一天補財運，會有不錯的效果，可到各大財神廟，或捐錢幫助大眾，到便利商店小額捐款也可以。

▲日出、太陽、陽光、運勢配圖。（圖／取自Unsplash）
▲小孟老師解釋，農曆6月6日「天眖日」，被古人視為皇帝曬龍袍、以及玉帝大開天門賜財補運、補自身財庫的日子。（圖／取自Unsplash）
小孟老師補充，天眖日同時是玉帝一年當中開啟天門的時間，而農曆6月6日這天也是虎爺生日，因此成為一年裡面補財庫最佳的大吉日。

農曆6月6日玉帝開天門！3星座、3生肖得玉帝財

TOP3 天秤座或屬猴
天秤座或屬猴的朋友，拜完玉帝與虎爺後你的社會地位，相較於上個月有明顯的提升，也因此受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為你們帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。
TOP2 金牛座或屬狗
金牛座或屬狗的朋友，拜完玉帝與虎爺後你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。
TOP1 獅子座或屬龍
獅子座或屬龍的朋友，拜完玉帝與虎爺後你的事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助，主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

▲7天春節連假就要結束，小孟老師分享，有5生肖開工後財運會旺整年。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲天眖日是玉帝一年只有開一次天門的時間點，因此也是一年裡面補財庫最佳的大吉日。（示意圖／記者徐銘穗攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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