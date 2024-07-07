33歲張庭瑚對上「最強高中生」！嗆聲南山籃球隊：你們才該有壓力
張庭瑚、小煜、大飛近來參與網路節目《歐某!咖來了S1｜欸!打球不揪喔》一起組隊打籃球，一行人私下就會一起打球，擁有絕佳默契，但對上「最強高中生」南山籃球隊還是心理壓力很大，張庭瑚過去曾在職籃「新竹攻城獅」待過，他也自信嗆聲：「他們（南山籃球隊）才有壓力吧！輸給大十幾歲的！」
記者吳昕蓓／台北報導
張庭瑚被問到和藝人朋友一起組隊打球心情如何？他透露，自己私下和小煜、大飛就是球友，「愛打球的藝人也蠻多的，所以這也不是第一次在球場上組隊」，儘管已經有熟悉度，但因為和另外2人已經一陣子沒有一起打球，所以這次在場上還是有碰到一些困難，他也坦言，平常會一起打球的還有柯震東、賀軍翔等人。
張庭瑚坦言過去他都打後衛的位置，但這次因為身高的關係，他就得打到中鋒，「我們就是盡量把它維持在一個比較好的狀態下」，提到這次對抗「最強高中生」的戰術，他分析敵隊的體力確實比較好，「一開始就是有去請教他們每個人的優缺點，有針對某些球員想要做打點」，他直言了解自己的對手，在球場上是很大的幫助。至於對上南山籃球隊會有心理壓力嗎？張庭瑚不假思索笑道：「他們才有壓力吧！輸給大十幾歲的！」
張庭瑚表示自己是個熱愛運動的人，去年（2023）才完成三鐵，「喜歡去挑戰一些不一樣的運動」，接下來會想先專注在柔道比賽上，過去張庭瑚曾在職籃「新竹攻城獅」擔任練習生，擁有豐富籃球經驗，這次在場上也發揮出來，他對南山籃球隊喊話，雖然這群高中生的經驗一定不比他們少，「但是我可以說，再不拚就沒機會，等到我這個年紀就知道，以前不覺得前輩說的是真的，現在就發現真的體力上有差。」