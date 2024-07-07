孫藝真隔空放閃玄彬 羞喊老公「又高又帥」！粉絲羨：嫁給愛情了
南韓大勢女星孫藝真過去曾和演員玄彬一同合作演出《愛的迫降》大受好評，該劇播畢後兩人也萌生情愫，最後「假戲真做」步入婚姻的殿堂，目前兩人的婚後生活相當美滿，還在去年喜獲麟兒，可說是愛情事業兩得意。而孫藝真日前出席公開活動，在接受訪談時談起玄彬，表示兩人之間是「命運」，還大誇玄彬「又高又帥」，閃瞎現場所有人，而粉絲則是笑稱：「是嫁給愛情了！」
記者施以慧／綜合報導
孫藝真近期出席第28屆富川國際奇幻電影節（BIFAN），被主持人問到：「遇到玄彬之後哪個時間點，讓妳想與他共度一生？」沒想到孫藝真竟大笑直呼：「非常新鮮的問題！」接著她坦言其實自己原先是無法接受與搭擋演員戀愛，不過卻突然害羞表示：「但是有個名為命運的東西。」說完當下孫藝真還自己笑了出來。
孫藝珍也透露，自己與玄彬合作過2部作品，透露自己當時被對方的人格魅力所吸引，還形容玄彬就像「古代的書生」，大讚老公玄彬非常直接，是不會包裝自己的人，不會把討厭的形象包裝成是好的，還害羞表示：「他非常坦誠，還又高又帥氣，這一點非常打動我，也給人很可靠的感覺。」
而這段受訪片段曝光後，也立刻在網路上被瘋傳，粉絲們紛紛直呼：「他們倆真的好般配，一切都剛剛好，成熟的年紀遇到」、「滿臉都是藏不住的幸福，是真愛啊」、「是嫁給愛情了」、「聽到這個笑聲就知道是真的很幸福了」、「不是偶然是命運啊。」